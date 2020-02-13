【英超】安察洛堤的野望　領愛華頓衝冠　新主場聽自己的打氣歌

愛華頓在新帥安察洛堤帶領下，表現大有改善。與「拖肥糖」簽約4年半的安帥，近日透露對長期教愛華頓抱開放態度，希望他朝有日能於新球場，聽到球迷唱他的打氣歌。

安帥上任後，愛華頓在8場英超取得17分，聯賽榜升上第7位，與第4的車路士相差5分。安察洛堤現時於葛迪遜公園人氣高企，球迷對闖入歐洲賽，重燃希望。安帥近日透過愛華頓官網訪問，表示自己想長留愛華頓。

安察洛堤現時為愛華頓「當紅炸子雞」。（Getty Images）

安帥希望可以長留愛華頓。（Getty Images）

「我簽下4年半的合約，」60歲的安察洛堤說：「我想盡自己能力做到最好，完成這份合約，在這之後，如果有繼續的可能性，我想再逗留一段時間。」安察洛堤希望可長期執教「拖肥糖」，自己的目標明確就是這一份工可以做得長一點，球會下一步的計劃為起新球場，自己亦希望有一番作為，使自己的名字可以留在暫名為Bramley-Moore Dock Stadium的新球場。

愛華頓在安帥帶領下殺上聯賽第7位。（Getty Images）

夢想領愛華頓創造盛世

雖然愛華頓新球場計劃現時仍處於申請等待利物浦市政府批核階段，但安察洛堤已夢想到愛軍於新球場創造盛世的情境。曾帶領多支歐洲大會的他說：「我見到愛華頓邁向聯賽榜首位置，為獎盃拼命，征戰歐洲賽場。」

安帥大讚愛華頓是個「美好的球會」，訓練中心好得會令自己花更多時間逗留，完全感受到「家族」的氣氛。他又讚頌愛華頓球迷十分熱情，所以有一個夢想：「希望在新球場所有球迷會為我唱歌。這就是我的夢想了！」