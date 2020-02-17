【F1】《極速求生》S2預告出爐　法拉利、平治「孤寒」只准拍一站

Netflix紀錄片《F1：極速求生》（Drive to Survive）第一季大獲好評，第二季更會有平治及法拉利加入，車迷將可看到雙方2019年場外場內的比拼之餘，更可窺探英國車咸美頓（Lewis Hamilton）第6度奪得世界冠軍的心路歷程。

雖然《極速求生》第一季大受好評，車迷一賭賽場內場外的明爭暗鬥，但首季兩支勁旅平治及法拉利都未有參加，所以或多或少令車迷感覺「到喉唔到肺」。今季兩大隊終於出場，兩隊於2019年的鬥爭將會以另一種形式呈現於觀眾眼前。不過，兩隊第一季拒絕讓攝製隊入維修站，來到第二季亦只是稍稍放寬，讓Netflix的攝製隊在21站中選一站進行拍攝。

咸美頓將於第2季《極速求生》出場。（網上圖片）

上季出現過的車手如辛斯亦會繼續參演。（網上圖片）

當然，有平治當然就會有咸美頓。這名英國車手去年第6度成為世界冠軍，雖然場內獨領風騷，但並非贏到「離行離列」，車迷將可看到「黑帝」在2019年賽季遇上的難關。一眾上季都有出演的車手如辛斯（Carlos Sainz Jr.）、列卡度（Daniel Ricciardo）及加斯利（Pierre Gasly）都會繼續有份。列卡度及加斯利去年都轉換了車隊，各有不同遭遇，加斯利更是被調回紅牛二隊。

《極速求生》第2季將紀錄2019年F1賽季的事跡。（網上圖片）

拍攝多限制 數人成「主角」

第二季將有10集，但並非「一隊一集」。事實上，愛快及Racing Point似乎不會怎樣出鏡，據了解第一季出場時間不少的辛斯、列卡度及哈斯車隊主席史坦拿（Guenther Steiner）似乎會是「主角」。因為限制，似乎會各有一集專講法拉利及平治。

《極速求生》將於香港時間2月29日正式於Netflix上架。