【舒娃掛拍】與莎蓮娜場內外鬥足16年　生涯重大時刻與宿敵有關

舒拉寶娃由出道初期，擊敗莎蓮娜威廉絲而贏得個人首項大滿貫，同時亦打響自己的名堂，而二人自此便成為宿敵。 二人在場外的性格各異，「細威」莎蓮娜威廉絲在球圈中亦有不少好友，正如好姊妹禾絲妮雅琪；相反，舒拉寶娃曾經說過她在女子網壇中，並沒有任何球手是她的朋友。 不過，舒娃生涯的各項轉捩點，亦與細威扯上關係。

2004年，是舒拉寶娃（Maria Sharapova）職業生涯突破的一年，當年年僅17歲的她，由一名寂寂無名的球手，搖身一變成為大滿貫及年終賽的錦標得主。無獨有偶的是，當年舒娃在兩項決賽亦是擊敗細威奪冠，而舒娃在2004年後，連續15年﹑19次交手亦未能再次擊敗莎蓮娜。

舒拉寶娃曾經在自己的回憶錄《Unstoppable: My Life So Far》中，提及她與莎蓮娜的「恩怨」，「外界不少人喜愛分析我和莎蓮娜的技術及打法，她如何凌駕在我之上。不過，在2004年我贏得溫布頓後，她在更衣室內嚎哭，由當刻起她們開始討厭我，並立定決心對我作出針對性打法，她令我的職業生涯變得更困難。」

自2004年溫網決賽後，舒拉寶娃與莎蓮娜的「恩怨」就此開始。（資料圖片／Getty Images）

舒拉寶娃在2004年連續兩次擊敗細威，分別奪得溫網及年終賽錦標。（資料圖片／Getty Images）

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去年美網不敵細威萌退意

舒拉寶娃因為細威而打響名堂，同時亦因細威而萌生退意，二人在去年美網首圈碰頭，亦是雙方最後一次碰頭，細威花不消一小時，便以直落連續兩盤6：1輕取舒拉寶娃，而她深知網球生涯已接近走到盡頭。

舒娃曾表示努力不懈一直是她變得更強的原因，但她的心裡慢慢失去以往的爭勝心，而在去年美網首圈的大敗後，她決定傾聽自己身體的聲音，「我在出戰去年美網首圈前的30分鐘，一如以往地為肩膀作舒緩，準備賽事，而每個程序我也習以為常。我踏出球場時，心裡感覺今仗或是我的最後一場勝利，我沒有當年的爭勝心，而我感到自己開始不再全心專注在網球上。」

舒拉寶娃在去年美網首圈再次不敵細威，使她逐漸萌生退意。（資料圖片／Getty Images）

場外取態大不同 細威人緣好 舒娃無朋友

當年在場上的舒拉寶娃，爭勝心十足，希望每個對手都成為她的手下敗將，而她在2018年的一次訪問中，曾經表示她在女子網壇中沒有朋友，「我在球場上只有一個目標，就是擊敗網另一邊的球員，所以我不會刻意結交朋友，而我在球圈中亦沒有朋友。我更喜歡與背景不同的人交流，並分享各自的生活。」

相反，莎蓮娜在球壇中人緣甚好，剛退役的「丹麥甜心」禾絲妮雅琪是細威在球壇上為人熟悉的知心好友，細威更是禾琪的伴娘之一，可見二人的交情。

細威與禾絲妮雅琪私交甚篤，在今年更一同合作出戰雙打。（資料圖片／Getty Images）

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同與狄米托夫關係非比尋常 曾隔空駁火

直腸直肚的舒娃，算得上是「得罪人多稱呼人少」，多年來曾與拉雲絲卡（Agnieszka Radwanska）及艾莎蘭卡（Victoria Azarenka）等球手隔空駁火，而她與細威亦曾在情場「交手」。

舒拉寶娃與狄米托夫（Grigor Dimitrov）在2013年愛得高調，雖然在2015年分手收場，但該名保加利亞球手更盛傳與細威「過從甚密」。細威曾經在訪問時諷刺舒娃與狄米托夫的戀情，而舒娃反擊指莎蓮娜特意提起她的私事，並指她應該談及個人的私事，甚具火藥味。

舒拉寶娃與保加利亞網球手迪米杜夫時常手拖手行街。（網上圖片）