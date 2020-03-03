【新冠肺炎】傳世界盃外圍賽大幅延期　香港隊再戰主場需等到10月

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）持續在亞洲肆虐，亞洲足協昨日（2日）於馬來西亞吉隆坡召開緊急會議。中國傳媒報導，各國代表在會上基本同意將最後四輪世界盃亞洲區外圍賽延後至10月及11月舉行。

世界盃亞洲區外圍賽分組賽，香港足球代表隊原定於3月26日與31日，分別作客挑戰伊朗；及主場鬥伊拉克。不過隨着武漢肺炎疫情在全球擴散，港隊昨表明拒絕作客伊朗，而主場一戰是否如常進行，仍屬未知數。

港隊原定在本月底先作客伊朗，再回歸主場鬥伊拉克。（資料圖片／李澤彤攝）

最後四輪分組賽延至10月展開

亞洲足協（AFC）昨日為押後世盃外等問題，於馬來西亞召開東亞區會議，會後AFC發表聲明，指本周內將跟國際足協（FIFA）再作討論，才能落實最新賽程。不過中國傳媒今日報導，指各國代表昨日在AFC會議內同意，今年3月、6月及9月份將不會安排任何世盃外賽事；原定3月及6月舉行的最後4輪分組賽，將直接延期至10月及11月上演，惟方案需待亞洲足協下周與西亞區代表開會時協商，再上報FIFA方可落實。

據有關報導所指，日韓代表曾在會上提出僅將3月份比賽押後、並維持6月份賽程；可是由於2022年卡塔爾世界盃決賽周於11月舉行，較歷屆遲約半年，令FIFA有更多空檔進行補賽，結果在憂慮亞洲地區疫情或未能在6月前完全受控下，當局決定統一將所有賽事延期。至於世盃外第三圈的抽籤儀式，則預計在本年底進行，而賽事相信可在明年3月展開。

港足目前以1勝2和2負的成績，位列C組第4位。（資料圖片／羅君豪攝）

不過，其實比賽是否延期還存在變數，報導稱AFC容許各國足總或足協根據實際情況，在對賽雙方同意下，如常進行原定在6月份舉行的賽事，前提是必須上報AFC及FIFA；但此條件就不適用於3月底的比賽。