【法國盃】麥巴比狂奔70碼轟超級金球　再度連中三元率PSG晉決賽

麥巴比（Kylian Mbappe）又一次令世人驚嘆。他不止又一次大演帽子戲法，帶領巴黎聖日耳門（PSG）輕鬆贏波，完半場前上演一次光速版「千里走單騎」，狂奔70碼轟入金球，精彩程度教人拍案叫絕。

法國盃四強賽事，PSG面對里昂11分鐘首先失守，3分鐘後麥巴比門前扳平。61分鐘里昂守將費蘭度馬卡爾禁區內犯手球，領第二面黃牌出場兼失十二碼，尼馬主射入網，PSG反超前2：1。

里昂少踢一人下，成為麥巴比的表演時間。這位21歲前鋒70分鐘在後場截得來球，然後加速推過一個對手，跟着步大力雄一路由己方後半場殺上前場，在禁區內一個轉向騙過另一守將後將皮球狂抽入網。他一手包辦攔截、推進和入球，整個過程只需約12秒，一氣呵成十分流暢。

之後沙拉比亞再入一球，麥巴比補時再入一球，個人連中三元，也是他今季第30個入球，助PSG 5：1大勝里昂殺入決賽。他32次上陣攻入30球之外，還取得13次助攻，並製造28次重大入球機會，表現搶眼。

麥巴比（上）連中三元，帶領PSG晉法國盃決賽。（路透社）

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麥巴比一氣呵成金球逐格重溫（按圖進入）

+ 7 + 6 + 5

重溫麥巴比70碼狂奔金球

man Mbappé is ridiculous. the acceleration, the drop of the shoulder, the finish. world class. #PSG pic.twitter.com/xYwKXte2Kg — amadí (@amadoit__) March 4, 2020

仍只有21歲的麥巴比，出道4年來入球能力驚人，今季至今已攻入30球，加上PSG在法甲一枝獨秀，難怪有球迷形容法甲是「入球農場」。即使如此，麥巴比仍不時有驚人表現，令他不時盛傳為皇馬轉會目標。

麥巴比入球紀錄：

2016/17：26入球

2017/18：21入球

2018/19：39入球

2019/20至今：30入球