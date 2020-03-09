【MotoGP】長島哲太十年後以勝利悼亡友　卡塔爾首奪Moto2冠軍

10年前，日本車手富沢祥也在歷來首場Moto 2賽事，揚威卡塔爾站創下歷史。可惜，在同年的聖馬力諾站中發生意外，以19歲之齡英年早逝。 10年後，Moto 2的揭幕戰中，再有日本車手站上頒獎台最高一級，長島哲太奪得生涯首場MotoGP勝利，同時將勝利獻給前輩富沢祥也。

今年MotoGP揭幕戰卡塔爾站，雖然受新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）的疫情影響而取消頂級別賽事，但Moto 2及Moto 3則如常進行。

現年27歲的日本車手長島哲太，由2017年起全季戰Moto 2賽事，在過往3季亦未曾登上頒獎台。已是三子之父的長島，在今站在第14位起步，他在今仗愈戰愈勇，逐一超越前列車手，結果以1.3秒的優勢拋離次席的巴達沙利（Lorenzo Baldassarri），首度登上頒獎台便是最高一級，繼中上貴晶在2017年奪得Moto 2英國站冠軍後，日本車手再度揚威Moto 2。

長島哲太在10年後，再有日本車手稱霸卡塔爾站Moto2賽事。（長島哲太Twitter截圖）

長島首度奪冠，賽後與工作人員瘋狂慶祝。（長島哲太Twitter截圖）

當年被譽為「明日之星」的日本車手富沢祥也，在10年前同樣稱霸卡塔爾，及後他更連續兩站登上頒獎台，可惜天妒英才，富沢祥也在同年的聖馬力諾站遇上意外，在送院後不幸離世，年僅19歲便離開人世。

長島哲太在衝線後，未有立即振臂高呼，反而以左手指向天上，獻給亡友富沢祥也。長島與前輩富沢祥也曾一同作賽，如今在卡塔爾奪冠，對他意義重大，他在賽後不禁流下男兒淚，「富沢祥也就像是我的哥哥，當我開始車手生涯時，我們曾一同出戰，他亦時常指導我。富沢祥也10年前揚威卡塔爾的畫面，我仍然歷歷在目，想不到我在10年後竟在同一地方奪冠，這是不可思議，這場勝仗我獻給他。」

長島哲太將今場勝利獻給前輩富沢祥也。（長島哲太Twitter截圖）

富沢祥也在2010年的卡塔爾站封王，可惜他在同年的聖馬力諾站遇上車禍。（資料圖片／Getty Images）

What a way to pay tribute to the late Shoya Tomizawa ❤️



10 years since his famous victory and @tetsuta45 delivers Japan a #Moto2 winner again! 🇯🇵#Moto2 | #QatarGP 🇶🇦 pic.twitter.com/vzwSMJ3Z5s — MotoGP™ (@MotoGP) March 8, 2020

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