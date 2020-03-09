【東京奧運．拳擊】曹星如鬥世界冠軍免費直播　爭資格生死戰分析

香港拳擊代表、「神奇小子」曹星如（Rex）今晚深夜在東京奧運拳擊亞洲及大洋洲區資格賽，於8強硬撼去年世界錦標賽冠軍－－烏茲別克的米薩夏利諾夫（Mirazizbek Mirzakhalilov）。 《01體育》為大家分析Rex的對手－－米薩夏利諾夫，令大家觀賞免費直播、為曹星如打氣時能更投入。

32歲的曹星如上周六在男子羽量級（52至57公斤）16強，擊敗塔吉克斯坦拳手Bakhtovar Sagizov，進入8強，硬撼賽事頭號種子－－2019年世界拳擊錦標賽冠軍、來自烏茲別克的米薩夏利諾夫。由於今次資格賽中，男子羽量級共有6個奧運名額，若Rex能過這一關，即可直接取得奧運資格；即使落敗，亦可在負方賽再戰。若在負方賽再落敗，仍有「最後希望」－－5月13至20日在巴黎舉行的世界遺材賽，與其他洲份資格賽的敗方再爭資格，但難度甚高



曹星如將在本日賽事的第二節的第9場登場，第二節賽事在香港時間晚上11時展開，預計Rex對米薩夏利諾夫一戰，會在香港時間10日的凌晨12時30分至1時左右展開。



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曹星如在資格賽16強順利勝出。（國際奧委會）

曹星如對手分析－－強攻如狂牛的世界冠軍米薩夏利諾夫



曹星如此仗對手米薩夏利諾夫力量大、體能好，出拳密度和抗打能力都很高，比賽大都主動往前攻。他的打法也跟業餘拳手略有不同。業餘賽事只得3回合決勝，較難把對手擊倒，所以大部分選手都採取直拳較多的中距離戰，進攻和回防都很迅速，減少失誤，也就是減少失分機會。但米薩夏利諾夫反而喜歡埋身肉搏，雖有業餘拳手常用的撤後動作，但他侵略性很高，能進就不會退，主要採用力量強和攻擊距離短的勾拳。



25歲、身高1.69米的米薩夏利諾夫勇猛如牛，但牛有牛的利弊，直線型拳手進攻簡單直接，但當面對橫向或弧線型移動拳手呢？就變成矛盾之戰。還有一點，雖然他的出拳力量和反擊速度毋庸置疑，但動作頗大，並少做假動作，加上曹星如職業拳賽經驗豐富，對於壓迫型打法不會陌生，即使米薩夏利諾夫是2019年世界錦標賽羽量級冠軍，但曹星如要將之擊倒，也不是沒有缺口。

米薩夏利諾夫（右）在16強脫穎而出。（Olympic Channel）

曹星如能贏嗎？ 分析對米薩夏利諾夫的三大要訣



步法、距離、組合 缺一不可

由於米薩夏利諾夫非常勇猛，所以控制與他的距離很重要，不宜經常停下腳步，建議多用步法、身體晃動、假動作和輕重拳組合，伺機反擊。要留意的是，米薩夏利諾夫不是一拳就打得停的類型，所以要用組合拳，尤其注意節奏，不要戀戰。

注意裁判角度 出拳不宜少

在裁判的計分角度，被動的拳手會大打折扣，勢均力敵時，大多判被動的一方失分。所以，除非極有信心一出拳就一擊即中，否則不能太被動，出拳數量不要太少。加上曹星如的技術質量高、拳速又快，善用這些優點，較易在裁判眼中留下好印象。

攻守交替要緊密有層次

米薩夏利諾夫大多施展狂追不放的猛烈攻擊，曹星如勝在靈巧，要是進攻與防守緊密交替，看準時機，有數層的攻守準備，抓緊漏洞攻擊對手，戰況就精彩了。例如，米薩夏利諾夫的左臉有較多空位，用右手攻入或是可行選擇。

曹星如（右）能否再下一城？（Olympic Channel）

香港已落實的東京奧運資格一覽：