【新冠肺炎】美國四大聯賽疫情下新安排　印第安韋爾斯網球賽取消

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）在全球繼續肆虐，各地的不同體育賽事亦作出不同安排。在疫情漸趨嚴重的美國，四大聯賽總會發聯合聲明，限制各支球隊在更衣室內的人數。 另外，原定在美國加洲舉行的印第安韋爾斯網球賽，亦因受疫情影響而宣告取消。

世界各地的體育賽事受新冠肺炎的疫情影響，不少足球聯賽亦商議閉門作賽的可能性，而意甲更率先停賽至4月。

美國的肺炎疫情持續擴大，至今已累積超過600宗確診個案，不少體育賽事亦作出相應的安排，嘗試在可行的情況下繼續賽事。早前傳出NBA研究閉門作賽的可能性，效力湖人的球星勒邦占士隨即表達其不滿，表示若果沒有球迷觀戰的話，他便不會落場。

意甲的薩斯索羅與布雷西亞上演停賽前的最後一仗。（Getty Images）

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美國四大運動聯賽NBA、MLB、NHL及美職聯（MLS）一同發表聲明，就新冠肺炎疫情作出最新安排，將限制外人進入球隊更衣室的人數，確保疫情不會在各大聯賽中擴散，「在公共衛生的專家建議下，所有球隊的更衣室只會讓球員及工作人員進入，直至另行通知。一旦疫情再有嚴重的跡象，我們將會作其他措施抗疫。」

NBA在內的美國四大聯賽發聯合聲明，限制外人進入球隊更衣室的人數。（Twitter截圖）

另外，原定今周在美國加州上演的印第安韋爾斯網球賽（BNP Paribas Open），因為考慮到球手及球迷的健康，並同時減少傳播病毒的風險，所以決定臨時取消今年賽事。

「泥地王」拿度得知賽事取消後，透過Twitter表示遺憾，希望疫情盡早消散，同時祝願所有人身體健康。

拿度對印第安韋爾斯賽取消感到遺憾。（Twitter截圖）