【大嶼山行山路線】愉景灣榴花峒尋史努比石　登老虎頭到梅窩落山

周六（2月1日）原定為9Dragon山賽義工，但受新冠狀病毒影響，多個賽事取消了。閒來無事，參與六野優遊私務活動到愉景灣榴花峒及老虎頭一帶山頭賞石，晚上返回東涌吃開年飯，東涌站D出口集合。

早上天陰，天氣有點寒冷，一眾隊友在東涌港鐵站D出口對開搭DB01R巴士到愉景灣，在時峰站下車，整理行裝後走到時峰後邊上山。

頭段山路有點崎嶇，但不難行，慢慢向上便可以了，上了一會將軍大人發覺與他定的路線有偏差，因愉景灣有多條山徑上山，他想先上榴花峒，隊友發現山徑有岔口，行右邊可上榴花峒，就轉右邊上，到達榴花峒，非常大風，拍張照馬上下山接回山徑上老虎頭郊遊徑。

按圖看清路線、沿途風景、設施▼

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到達後走到老虎頭下方尋找飯鏟頭石，拍照後返回老虎頭上大休。休後沿郊遊徑前行，沿途有不少石景，例如靈龜石、試劍石、仙桃石等。

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賞石後繼續前行，途經愉景灣高爾夫球場至岔口，續走古道下梅窩搭車回東涌馬灣涌華都酒家享用晚飯，飯後還有車接送回東涌，簡單的行程，開開心心有玩有食，在疫症期間到山上走走，人也治癒。

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