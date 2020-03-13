【西貢行山路線】初登「香港三尖」蚺蛇尖攻略　分享落山技巧心得

在網上群組，不時見到有人問蚺蛇尖難不難行？今次就介紹「香港三尖」之一西貢蚺蛇尖的行山路線。上落蚺蛇尖有幾種方法，其中難度較低是由北潭坳出發經大浪坳，從西南脊登頂，之後原路落山。需要再三強調的是，蚺蛇尖非新手路線，適宜豐富行山經驗人士挑戰，量力而為。

蚺蛇尖行山路線圖，由北潭坳出發，經大浪坳及蚺蛇坳上頂，之後原路折返。（01美術製圖）

路線：北潭坳 > 赤徑 > 大浪坳 > 蚺蛇坳 > 蚺蛇尖（原路折返） 路程：13公里 需時：6.5小時 體力需求：4星（路程超過10公里，上落蚺蛇尖的路十分陡峭兼要曝曬；以5星為最高） 技術需求：4星（上山路斜，可能要手腳並用，落山多碎石，極之考驗落山技巧；以5星為最高） 起點交通：西貢市中心搭94號巴士到北潭坳下車 終點交通：搭94號巴士回到西貢市中心

遠眺山勢筆直陡峭的蚺蛇尖。（顏銘輝攝）

在西貢市中心搭94號巴士到北潭坳下車，車程大約20分鐘。緊記，不要在北潭坳管理站下車，北潭坳是北潭坳管理站之後一個站，有些初去北潭坳行山的朋友很容易落錯車。如果是周日假期，更可以在鑽石山鐵路站乘搭96R，由市區直接前往北潭坳。

在北潭坳下車後，橫過馬路，行前兩步，便到麥理浩徑第2段的入口，旁邊有清晰的指示牌。北潭坳是西貢郊遊的樞紐，有涼亭、公廁及汽水機等設施，如果未帶足飲料的朋友，可以在這裏作最後補給。

北潭坳的公廁外有汽水機，如果帶不夠水的話，可作最後補給。（顏銘輝攝）

初段是好行的石屎平路，在林蔭下緩緩落斜，大約30分鐘路程，行到海邊的赤徑。經過幾間殘落的村屋，路過一個小碼頭，沿海邊小徑走，就來到赤徑公廁。這是上蚺蛇尖前最後一個公廁，如果比衛生情況的話，北潭坳那個公廁略佳。

赤徑上大浪坳當作熱身

離開公廁後過橋，沿麥理浩徑上斜，開始由海平面上山。初段仍然是石屎斜路，但全程上斜，要在1.6公里左右的路程，行到上約海拔150米高的大浪坳。這段斜路既是上蚺蛇尖的熱身，也是一次測試，如果連跟麥徑上大浪坳都覺得很辛苦的話，就不宜勉強上蚺蛇尖。

慢慢地行上大浪坳，大概花了45分鐘，這個位置是個十字路口，除了往鹹田灣的麥徑外，還有左右兩邊上蚺蛇尖及大蚊山的小徑。這個地方也是行山人士休息的熱門地方，一張長凳根本不夠坐，大家都坐在主徑兩旁，或者坐在石上歇息。

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山野零垃圾，由你我做起。（01美術製圖）

在麥理浩徑的左邊，有個「麥理浩徑」小木牌，後面有條樓級，那裏就是登蚺蛇尖的小徑入口。沿樓級行上去，路況變成原始山徑，風景逐漸變得開揚，路旁會有遊人行出來的觀景位，可以望到大灣及鹹田灣的景色。

漁護署豎立危險警告牌

沿路繼續行，就會見到蚺蛇尖屹立眼前，還會見到這座險峰上的崎嶇山路。漁護署亦在路上豎立了一個危險警告牌，指前路非常艱險難行。望見前路，量力而為，自覺應付不了，就及早回頭，別要勉強自己，也不要辛苦救援人員。

在山腰小徑行走，落一段斜路到蚺蛇坳，這個位置約150米高，又有樹蔭，之後就要不斷在光禿禿的山路上斜，直至上到468米高的蚺蛇尖，所以這裏是攀登蚺蛇尖前的最後休息位置，如果要飲水就飲足水，要開行山杖的就開杖，要戴手套的就要戴。

蚺蛇坳也是個行山徑的十字路口，轉左是往蚺蛇灣，右邊那條密林小徑則往鹹田灣，記緊別要轉左轉右，而要直行上斜。不一會兒，兩旁再不見有高大的植物，腳下的路況亦變成乾燥的沙礫斜路。

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這段路很陡峭，路面全是碎石沙礫，間中會有大石，全是風化嚴重的劣地，所以建議行山人士穿上行山鞋登山。在登蚺蛇尖的路上，大約有4到5段類似的沙礫斜路，難行並且上得急，所以建議每上完一段，就休息一會。

上山路沒有樹蔭

雖然蚺蛇尖險要，但在蚺蛇尖發生得最多的意外不是墮崖，而是中暑，因為這些沙礫斜路完全沒有樹蔭，如果在炎夏烈日之下，無遮無擋，極之辛苦，建議初嘗蚺蛇尖的朋友，還是在秋冬季試身手。

由蚺蛇坳起計，大約行1小時15分鐘，上到蚺蛇尖，若果體能稱遜的朋友，需要多點休息，可能要預個半小時到兩小時。蚺蛇尖的山頂沒有遮蔭處，夏天的時間不宜久留，秋冬兩季還好，可以在山頂食點乾糧，周圍拍照，但記住自己垃圾自己帶走。

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一班朋友上到蚺蛇尖，當然要在山頂上合照。（顏銘輝攝）

坐在蚺蛇尖上享受風景。（顏銘輝攝）

從蚺蛇尖頂北望，可見山下的千溪海岸，最遠可以望到深圳；往東南看，則可見長咀、東灣、大灣及鹹田灣的海灣連綿景色。不過，最壯觀漂亮的景色，應該是俯瞰西北面的蚺蛇灣，順住山勢望往蛋家灣一帶，再接對岸的塔門。

落蚺蛇尖考驗技巧

上落蚺蛇尖的山路主要有3條，分別是剛才上山的西南脊、經米粉頂的東脊以及最險要的北脊。北脊的路十分陡峭，難度是5星中的5星，至於東脊就路途遙遠，要經東灣及大灣才能回頭，還是原路行西南脊落山最簡單。

上蚺蛇尖難，落蚺蛇尖更難，落山的時候手套比行山杖更有用，可以扶住兩邊的石頭。落山途中會有一處較大的分岔口，可能上山時不會為意，那是位於一處小平地，左路的山徑沿山脊通往大灣，至於右路才是返回蚺蛇坳的路。

要在光禿禿的沙礫碎石路落山，十分考驗行山人士的技巧。通常山路的兩旁近植被，不算太滑；落腳位可以選擇穩固的石頭，盡量不要踩上浮沙碎石；落大石頭時，可以先坐在石上，將腳伸到下一級去行；如果路面太斜又驚的話，可以蹲下來，雙腳貼地行，用兩隻鞋底的摩擦力慢慢滑下去，請盡量不要坐在地上用屁股滑下去，因為落到山後，你一定「褲穿窿」！

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回到蚺蛇坳，代表噩夢完結，終於行完那些沙礫斜路，之後沿上山時的路回到大浪坳，接回麥理浩徑第2段。轉右往赤徑方向行，不斷落斜。在周末假期的時候，通常會有船家在赤徑的小碼頭等客，接行山人士去黃石碼頭。行有餘力，就行多半小時多，回到起點北潭坳搭車離開。

新手不宜行蚺蛇尖

上山花了3小時，落山也差不多行了3小時，加上在山頂的休息時間，這次蚺蛇尖之旅行了6.5小時。要登蚺蛇尖，要行超過10公里路，還要經過一段沒有樹蔭而且斜度甚高的沙礫碎石路，上山途中又沒有補給，需要帶備足夠裝備及糧水，所以適合富豐驗的行山人士去挑戰，新手不宜。

有心想行蚺蛇尖的行山人士，可以用針山及釣魚翁測試自己有沒有能力上蚺蛇尖。針山及釣魚翁的難度比蚺蛇尖略低，針山有蚺蛇尖的攀升及曝曬，而釣魚翁近頂的一小段路亦有蚺蛇尖的陡峭，若果你行針山及釣魚翁都應付自如，那就可以做足準備，與合適的隊友一同挑戰蚺蛇尖。