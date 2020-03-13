【F1】車壇盛事的幕後功臣　今季物流安排勢受新冠肺炎衝擊

F1今年賽程破紀錄有多達22站比賽，在9個月內要全數完美無瑕地舉行，背後多得物流精心安排，準時將物資送到賽車場。 不過，隨新冠肺炎（武漢肺炎）於全球大流行，這個病源於中國武漢的冠狀病毒將為F1的物資運送帶來最嚴峻的考驗。

雖然在任何運動之中，器材裝備都十分重要，但賽車實是最講究的運動，車手落場當然是主角之一，但他只是「主角」的一半，戰車能順利運作，這「主角」才能完全。故物流對賽車十分重要，F1每年比賽不單止多，更是足跡遍布五大洲，故物流在這個車壇最頂級的比賽中扮演的角色，亦是舉足輕重。

車手雖是F1主角，但這個「主角」要有不少「配角」做好本份才能得到完全發揮。（Getty Images）

F1 2020車手一覽（按圖放大）

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每站比賽F1都需要運近50噸器材及物資到比賽舉行地點，車隊執拾「行裝」至少需要3日時間，哈斯車隊成員曾開玩笑報拾有如「全隊一起玩巨型版俄羅斯坊塊」，可想而知隨行物品之多。一般而言，器材分兩種，較重要的為賽車、引擎、電腦以及一切Pit wall需要的物品都會送上飛機，一般物資如維修站內一般工具、煮食工具、檯凳、宣傳工具等，都會運上貨輪。

F1物資運輸工具

工具如換胎用的Wheel gun會提早由貨輪運出。（Getty Images）

雖然澳洲站因為武漢肺炎臨時取消，中國站亦早已宣布改期，但F1今年賽事仍有22站賽事，為這項比賽史上最多分站一年，為物流安排帶來更大考驗。飛機運送多用於歐洲大陸以外的「Flyaway」賽事，一般器材以較便宜的海運運送，但因為海運需時，故一般會安排數櫃物資送上不同的船隻，以輪換交替形式用在不同分站之上。貨輪將揭幕戰物資送抵澳洲之際，另一隻貨輪在運送器材到巴林的途中，所以行程安排一定要機關算盡，亦不能有什麼差池。

所有物資都是逐站運到賽車場，輪胎亦不例外。（Getty Images）

歐洲賽季用貨車運送較輕鬆？

至於貨櫃車主要用於歐洲賽季上，今年歐洲賽季由5月荷蘭開始，中間雖然有阿塞拜彊站及加拿大站分隔開，但一直到9月，F1主要戰場為歐洲，有9站賽事（未有計算9月底舉行的俄羅斯站）都是於歐洲多個國家上演，故哈斯雖為美國車隊，於英國設有前線分部，讓員工及物資不用於美國、歐洲前來往返。

車隊會用上自己的貨車，最多可多達12架的車隊，浩浩蕩蕩地開車將物資送到舉辦地點。每台車都會有3名司機，當其中一人開車時，另外兩人可以休息，亦可以讓貨車只需停下來入油，達至真真正正的日夜趕路。貨車除了送物資外，更會是「車屋」Motorhome的根基，亦是車隊分析團隊的「會議室」。

用貨車運貨這種做法雖然是最便宜，難度上亦不如飛機、貨輪，但絕對是與時間競賽。法國、奧地利及英國3站在2018年曾為3連戰，連續3周都有比賽對車迷當然是件好事，對車隊的物流管理人員卻是個惡夢。他們需要在每場比賽完結後數小時就將一切物資送上車，並啟程到下一站比賽，奧地利至英國一程為最嚴峻，因為車隊需要駕駛1000英里，更要經過英法海峽──英國前往歐洲大陸的咽喉。

F1 2020 賽車圖鑑（按圖放大）

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FIA及F1以公眾健康安全為由取消澳洲站比賽，惜有車迷依然視武漢肺炎為一般流行病，爆粗辱罵FIA。（Getty Images）

武漢肺炎帶來的挑戰

武漢肺炎肆虐全球，澳洲站因為一名麥拿侖及兩名哈斯車隊成員先後確診，最終臨時宣布取消，巴林及越南站亦極有可能因為武漢肺炎問題而要取消。因為中國站一早取消，使得阿塞拜彊有機會成為今年揭幕戰。外國人似乎仍不將武漢肺炎當作一回事，但疫情問題確實日益嚴重，故F1取消澳洲站是正確做法。在中國、澳洲站先後因武漢肺炎而取消後，F1一眾高層的想法是改到今年較遲時間舉行。

早前宣布中國站取消時，F1高層布朗（Ross Brawn）更表示不可能在賽季中「硬插」一站，原因正正是早已安排好的物流。澳洲站雖然臨時取消，但以布朗的言論聽來，絕對有機會在今年較後時間重辦，但看來於季中時間不太可能，或許會是阿布扎比站後，哪一站才會是今年最終戰，就要視乎F1有多「愛錫」中國市場。

不過，武漢肺炎疫情一日未得到控制，今年或會有更多站賽事需要延期，到時將會令到F1物資運送帶來更多混亂。

F1 2020賽程（按圖放大）