【足總盃】傑志守衛被撞臉部凹陷　主帥質問球證：傷勢從天而降？

傑志中堅艾里奧周日（15日）足總盃8強鬥東方龍獅時傷出，送院後證實右邊臉部顴骨骨折。傑志主帥施利斯高域賽後大動肝火，將矛頭直指球證及東方前鋒盧卡斯。

傑志守衛艾里奧在比賽時跟盧卡斯爭頂後受傷離場，「藍鳥」指前者被對手手肘批中右邊臉頰，離場時臉骨明顯凹陷。而艾里奧送院接受電腦掃描後，證實右邊臉部顴骨骨折，明天將轉介到專科醫生研究診治方案。

艾里奧右邊臉部明顯凹陷，傑志證實此子顴骨骨折。（傑志提供）

傑志主帥施利斯高域賽後炮轟盧卡斯。（袁志浩攝）

艾里奧顴骨骨折 施帥賽後開火

傑志主教練施利斯高域此役原先擺出三中堅陣式，惟艾里奧退下火線後球隊需改變踢法。他相信艾里奧要休息一段時間，坦言對「藍鳥」影響重大。這位波斯尼亞主帥最終難按怒火，炮轟球證吳超覺及倒戈的盧卡斯。

「我明白球員在場上有顆戰鬥的心，但請不要開肘影響敵軍，我的球員絕不會這樣做。艾里奧的臉破掉了，這傷勢不會是從天而降的，肯定是由盧卡斯造成。球證可清楚看見，但他沒表示。」施帥又認為，盧卡斯此舉定必要被紅牌驅逐離場，「我們要保護球員，尤其是當場上有些骯髒（Dirty）的球員。」

盧卡斯（右）雖助新東家闖入足總盃四強，惟上半場一次爭頂引起爭議。（袁志浩攝）

盧卡斯道歉：沒存心傷害前隊友

至於事件主角盧卡斯，賽後受訪時表示自己沒存心傷害舊隊友，「我只是保護自己及來球，他是我好朋友，我從沒想過傷害他。我很想跟他道歉，會私下跟他談談。」這位巴西籍中鋒也反駁施帥的「紅牌論」，「我不認為是紅牌，否則球證會警告我，他當時距離我們很近。」

而東方總監兼主教練李志堅，就坦言自己未了解球員受傷的詳細情況。不過他認為此舉是「很正常的碰撞」。對於敵軍主帥的批評，他相信己隊球員只會集中在比賽上，「無論他如何形容這件事，我認為無需計較太多。我明白球員受傷、或是落敗，難免會感到不快，相信沒有球員會刻意令對方受傷。」