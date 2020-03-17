【新冠肺炎】李慧詩返港同機有確診　體院：已安排運動員病毒檢測

新冠肺炎（俗稱：武漢肺炎）疫情蔓延全球，香港近日多宗確診均從歐洲、美洲及非洲等國返港傳入。消息指，「女車神」李慧詩上周六（3月14日）乘坐國泰航空CX 238從瑞士蘇黎世抵港，同機一名男子抵港經深圳灣口岸返回內地，及後確診。 體院表示知悉事件後，已安排運動員作病毒檢測。各路港隊運動員近日紛紛從歐美返港，體院表示會密切關注相關航班狀況，並強調於體院內必須戴口罩，確保眾人健康。

李慧詩上月於德國角逐世界場地單車錦標賽，世錦賽前後均於瑞士集訓，部份港將則於賽後到美國訓練。疫情日趨嚴重，港將紛紛回港，李慧詩上周五（3月13日）啟程，乘搭CX 238於3月13日在蘇黎世起飛，3月14日早上約6時30分抵達香港國際機場。

同機一名男子入境後，約11時30分經深圳灣口岸前往內地，當時體況正常，但他填寫健康申報卡表示早於3月11日出現喉嚨痛、咳嗽等病徵，但未發燒，深圳海關隨即收集樣本，至3月15日凌晨證實測試結果為陽性。

李慧詩（右）2月於柏林出戰世錦賽，獲得一面銅牌，之後前往瑞士訓練，回港航班有一名乘客確診。（Getty Images）

李慧詩一行6人從瑞士返港，返港後未出現病徵，並留於體院訓練。記者就此事向體院查詢，對方回覆已知悉事件，雖然體院至今未收衛生署要求跟進，但會安排運動員接受病毒檢測，之後若有同類事件，亦會有相同安排，並密切關注事態發展，再決定是否需要有進一步行動。

自武漢肺炎爆發後，體院一月下旬已開始「close camp」，除了職員及全職訓練運動員，其他人士一律不准進入，包括兼職訓練運動員。體院強調，疫情爆發後，已要求所有人士於體院內必須戴口罩，同時加強清潔消毒，盡量減低風險。

類似個案也發生於「拳王」曹星如身上。他在約旦完成奧運資格賽，上周五（3月13日）乘坐EK 380從迪拜返港，同機一名韓籍女子抵港後經港珠澳大橋到澳門，並於15日確診。曹星如已經開始14日自我隔離。

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世界各地陸續有運動員確診，按圖放大：

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