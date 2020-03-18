【新冠肺炎】石偉雄同機有確診者　已展開14日自我隔離

新冠肺炎（俗稱：武漢肺炎）在香港爆發新一波疫情，連日有多宗確診個案由外地傳入。其中第160號確診個案，該名女子由瑞士回港時，與香港「體操王子」石偉雄及吳翹充同機。兩名體操港將已自我隔離，並會於體院安排下接受病毒檢驗。

第160號確診個案為一名18歲女子，於瑞士攻讀大學，她於3月14日展開航程，先從瑞士到倫敦、再於倫敦飛往吉隆坡，然後乘搭MH 78於3月16日抵港。她在3月9日開始有喉嚨痛及咳嗽，抵港後曾到診所求醫，診所轉介她到東區醫院檢查，後來確診。

緊貼體壇疫情：持續更新 一文盡覽新冠肺炎襲體壇最新消息

香港「體操王子」石偉雄乘搭MH78返港，有同機乘客確診。（資料圖片）

石偉雄與吳翹充上月起在波蘭訓練，原定參加兩個世界盃分站，但賽事分別延期及取消，兩人立即趕返香港，其中曾經乘搭MH 78。他們知悉同機有確診個案後，立即展開14日自我隔離，並暫停訓練，亦會在體院安排下接受病毒檢測。

另一名香港體操運動員吳翹充亦同機，需要自我隔離。（資料圖片）

這是第三宗與香港運動員同機有確診者的事件。「拳王」曹星如上周五（13日）在約旦完成奧運資格賽，乘搭EK 380返港，同機有韓籍女乘客確診；李慧詩周六（14日）從瑞士返抵香港，同機CX 328有一名男乘客抵港後經深圳灣口岸往深圳，過境後證實確診。

曹星如從約旦返港後，正接受自我隔離。（葉詩敏攝）

確診新冠肺炎運動員（按圖放大）：