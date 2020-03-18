【NFL】終極愛國者所為　Tom Brady離開新英倫　留下GOAT級空洞

布迪（Tom Brady）於NFL打滾20年，一直都是效力新英倫愛國者，6次奪得超級碗，大部分人都會認為已經42歲的他一定會於愛國者退休。 沒錯，布迪總有一天要離開愛國者，想不到這名被譽史上最強四分衛的男人周三（18日）突然宣布離隊，但並非退休，而是覓隊他投，留下一個極大的空洞讓愛國者去補缺。

布迪於自己的twitter發表聲明，宣布自己離開愛國者的決定，感激球隊及球迷一直以來的支持及信任，因為愛國者才能令自己可以盡展所長，「沒有愛國者，就不可能有今日的成就」。42歲的布迪又說：「雖然不知我的足球生涯會在某個地方繼續，但對我們整隊達成的成就，我只有感恩。」布迪又在自己篇推文加上「一世愛國者」及「愛國者球迷我愛你們」。

布迪於愛國者20年贏盡錦標。（Getty Images）

助愛國者奪得6次超級碗，布迪4次成為了超級碗MVP，3度獲選為NFL常規賽最佳球員，14次打入Pro Bowl（NFL明星賽），被譽為「史上最強四分衛」之一，不少球迷都認定他是「G.O.A.T.」（Greatest of All Tiime）。

NFL自由身市場美國時間周三重開，但四分衛市場似乎沒有多大空間，外國傳媒更以「Dried out」（乾涸）來形容，所以都不太明白為何布迪會離開愛國者。不過，在他宣布離隊後數小時，NFL官方twitter就傳出布迪準備轉投坦帕彎海盜的消息。

愛國者教練比拿切克需面對沒有布迪帶來的問題。（Getty Images）

布迪助愛國者六奪超級碗，為NFL史上贏得最多超級碗的四分衛。（Getty Images）

布迪已贏盡一切，亦沒有什麼需要去證明自己，故離隊原因實是撲朔迷離。如消息屬實，他將會轉投到一支在過去12年只得3季勝利球季、零季後賽出場次數的海盜，使得「為什麼」這3個字變得更重要。

不過，一切都只是外界想滿足自己的求知欲而已，就算布迪於海盜表現不如人意，未能令到這支球隊再次回到2002年奪得超級碗時的光輝時刻也好，這一切都不會抹殺布迪的職業生涯。

有球迷於布迪名下的訓練中心留下感謝訊息。（Getty Images）

及早離開才是真正「愛國所為」

筆者認為，布迪離隊令愛國者面對一個極大的空洞，但愛國者及教頭比拿切克（Bill Belichick）都有習慣，在球員高峰過後盡快放人，換來更年輕更好的選擇，讓球隊可持續性發展。

不過，今次布迪自己離隊，確實留下一個大洞，填補這個「大窿」亦需要時間。愛國者去季表現一般，今年又有主力球員離隊，重建已是逼在眉切，布迪及早離去，避免自己與球隊因為過去的成功，走入萬劫不復之地，這亦是愛國者獨有的「愛國所為」。比拿切克口上無言感激，筆者覺得8分為真，但怎樣也會有一種「how could you do this to me」的感覺。

只能夠說，名師出高徒，布迪實是比拿切克的得意門生。