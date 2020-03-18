【港超聯】理文陳曉明冀勝利成今季轉捩點　顏樂楓：每場都是決賽

上周在互射12碼階段不敵和富大埔無緣足總盃，理文今日（18日）在港超聯鬥傑志，87分鐘仍落後0：1，相信大部份球迷已打定輸數。 不過球隊結果再次帶來驚喜，尾段連入兩球反勝。副隊長顏樂楓以打拳比喻球賽，形容球隊捱了許多拳都未有倒下，「韌力」終成就勝利的來臨。

理文在聯賽補賽最後階段絕殺傑志，取得爭標旅途上的重要3分，副隊長顏樂楓賽前獲大會頒發12月份最有價值球員獎項，他笑言最近太多不愉快事件，果然獎項有助「沖喜」。

顏樂楓今仗踢足全場，戰至尾段仍不斷提醒隊友要集中精神。（袁志浩攝）

比賽如打拳 捱得過才有勝利希望

這位悍將在球隊追平後不斷高呼提場，要求隊友集中精神，避免球隊重蹈覆轍，在完場前再失守，勝利女神最終也站在顏樂楓及理文的一方。他賽後跟隊友擊掌慶祝，並滿頭大汗地接受訪問：「勝利是捱回來的。要捱很多拳也不倒下，才有機會反勝，證明我們是支有韌力的球隊。」

顏樂楓過往在訪問中說過，即使面對逆境也要緊守信念，他相信全隊這仗也做到這項要求：「始終聯賽要追趕前列，這場正面交鋒的6分波不容有失。爭標就要當每場比賽也是決賽，困難不是放棄的藉口。」

理文全取3分後升上聯賽次席，顏樂楓賽後與隊友擊掌慶祝。（袁志浩攝）

陳曉明未有給予球員太大壓力，希望全隊在士氣提升上愈踢愈好。（袁志浩攝）

陳曉明：下半季反彈轉捩點

至於理文主教練陳曉明就指出，球隊在1至2月受到疫情及押後賽事等因素影響，教練及球員都相當迷失。他說：「不只是技術部份，而是太多未知的因素，比賽隨時取消或舉行，球員與教練都很難適應。」

不過，他強調球隊在這段期間並沒「揸流灘」，聯賽下半季尚餘9場，希望球員付出最大努力爭標，「下半季仍有很多比賽，球隊可以甚麼也不是。不過這場勝利振奮隊內士氣，希望可成為理文下半季反底的轉捩點。」