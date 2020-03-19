【新冠肺炎】體院安排運動員住酒店隔離　惟有確診者曾到酒店飲宴

香港昨日（3月18日）錄得25宗新冠肺炎（俗稱：武漢肺炎）確診個案，創單日新高，當中14宗由外地輸入，包括第172號確診者、從法國經曼谷抵港的空手道港將李振豪。 李確診至今，香港體育學院尚未回應事件，但據悉院方昨日已急忙安排近日返港的運動員到酒店隔離，希望減低院內染病風險，惟該酒店卻是171號患者曾經前往飲宴的酒店。

武漢肺炎疫情升級，波及全球體壇，昨日終有首個香港運動員確診。體院向運動員發出內部訊息，表示衛生署已聯絡與李振豪有密切接觸的人士，該批人士需要隔離。其他人則為低風險人士，雖然按指引無需隔離，但院方會檢視確診者過往幾天的活動範圍，為所有低風險人士安排14天自我隔離。

一直於法國巴黎訓練的香港空手道運動員李振豪，周日返港後身體出現肺炎病徵。（李振豪Facebook專頁）

延伸閱讀：

空手道李振豪確診 稱無發燒肺部無花 身體狀況良好

空手道運動員李振豪確診 曾到法國集訓一個月

據悉，近日返港的運動員昨天下午突然接獲通知，需要搬離體院隔離14天，運動員可選擇回家、或入住體院安排的酒店。部份運動員急忙搬到沙田萬怡酒店，但據衛生署昨日公布，第171號患者今月曾經前往倫敦，返港後於3月15日到該酒店出席飲宴，3月17日發燒，與172號患者李振豪同日確診。

李振豪在Facebook專頁上發文，感謝外界問候與關心。（李振豪Facebook專頁）

對於有運動員從外地返港後確診，有關運動員的行蹤、以及院方應對措施，體院至今尚未回應。李振豪昨日下午則透過facebook確認自己「中招」，但暫時病情輕微，「呢場只係我生命入面一場小戰役」，感謝外界關心及支持。

空手道運動員李振豪3月初透露，曾到奧地利比賽。（李振豪facebook專頁Lee Chun Ho.B 截圖）

確診患上新冠肺炎運動員（按圖放大）