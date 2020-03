【游泳】沒有杜敬謙的366日　Kenneth你好嗎？

去年今日,我們問蒼天為何總妒英才;至今我們依然問着、掛念着。 香港泳手杜敬謙去年於美國練水時突然暈倒,搶救後不治,終年26歲。 足足一年,今天我重新打開2017年與Kenneth首次訪問的錄音,再聽那中英夾雜的廣東話。 很想回到當時。

Kenneth:

「所有事都要start from somewhere。」那天我們坐在世界大學生運動會選手村裏的圓櫈上,你這樣說。

我一直想,至今依然想着,「 somewhere」(某一處)是指什麼?

一個地方?一種空間?一下的感覺?一剎的時間時空?

Kenneth,願你在天國不在受傷患困擾,自由自在暢泳。(資料圖片)

那時,你入籍香港才兩個月,世界盃、世大運、全運會,通通都是你戴起「HKG」泳帽的印記,香港是你2017年起點的某一處。

自那「某一處」起,往後每遇游泳賽事,「杜敬謙破香港紀錄」是兩年裏常見的稿題。你的厲害甚至變成我們的「煩惱」。

「又破?今次用咩相整圖?」

「『杜敬謙停不了』上次係咪用過喇?」

「今次是100自還是200IM?」

但我們很享受。

你的笑聲、笑容,總帶滲透力,既是安慰也含溫度。(資料圖片)

你喜愛在Facebook有關你的新聞留言,emoji是你的不二選擇,但你根本看不懂報道。你說過,「看不明可以Google轉台(Google Translate),不過通常都是錯的,但我相信大家的文字,應該是positive」,所以縱使不理解文中含義,你也憑感覺選擇適合的emoji留言回應。

久而久之,你的留言成為我們這兩年間「某一處」的期待。

你每次一定是憑感覺選擇emoji留言回應,因為有時候好像選擇錯了。

我們的網上對話

+ 8 + 7 + 6

那時候你說融入香港難度高,觀察身邊人事物,成為你每天的趣味。「好多buildings and not a lot of space」、「要google map搭地鐵」、坐小巴沒有人幫手叫落車,結果要到總站「坐調轉個車」。面對一切一切的不自在,你用「好搞笑呀」來形容。

你知道嗎,莫說是你這個「鬼仔」要觀察香港每天的面貌去適應,今時今日的我們,也每天適應着社會上「某一處」的改變。

你戴起「HKG」泳帽的日子,是我們的小確幸。(資料圖片)

你離世後的一年,時間概念不再由時針、秒針、月曆顯示。試過平平無奇的日子是閒日,催淚彈橫飛的景象代表周末,兩名阿sir出來說些什麼的環節代表平日下午4時,大廈居民齊齊喊着「香港人加油」是晚上10時。

未幾,某些日子變成歇後語,「721」_ _ 、「831」 _ _,然而一個病毒可以代表一個寒冬。

我在想,如果你還在,也許仍會用「好搞笑呀」來形容社會狀況,因為搶廁紙、搶米、蒸口罩殺菌,確實有點無稽,適時發笑也不過份。

Kenneth啊,「 somewhere」(某一處)這字很曖昧,既狡猾。

澳洲訓練的新南威爾斯州泳隊,去年增設「Kenneth To Medal」洲際錦標賽最佳隊員獎。(影片截圖)

對於我,「某一處」是你留給我們的一份assignment,叫我尋找它該是固定或是浮動;但對於泳壇,「某一處」是你留給他們的一份精神。你小時候在澳洲訓練的新南威爾斯州泳隊,去年增設「Kenneth To Medal」洲際錦標賽最佳隊員獎,好讓你的精神長存;港隊隊友們啊,更為香港取下5個東京奧運資格,沒有令你的抱負變得無影無蹤。

「好搞笑呀」,這句我重複聽了很多遍,因為你的笑聲、笑容,總帶滲透力,既是安慰也含溫度,是一份此刻香港缺乏的陽光感。

先這樣吧,今天先寫到這裏,畢竟中文你看不懂。

願天堂也有Google轉台。因為,在「某一處」,我們想念你的emoji。

保持想念,

我們上