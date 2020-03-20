【英超】曼聯共度時艱保障員工生計　活華特：員工是球會重要資產

新冠肺炎（俗稱：武漢肺炎）在全球肆虐，影響各大體壇賽事的運作，同時影響不少人的生計。 英超賽會在周四（19日）公布，延長停賽期至4月30日，即使比賽恢復進行，亦大有機會在閉門形式下作賽，而曼聯發聲明表示保障一眾工作人員的生計。

英超今季的命運在周四揭盅，英超賽會宣布暫停至4月30日，並表明今季聯賽必須完成，意味或許在暑假仍要繼續聯賽。雖然今季聯賽必須完成，但英國的肺炎疫情未止，餘下賽事大有機會在閉門形式下進行。

若餘下賽事以閉門形式進行，曼聯以確保一眾工作人員的生計。（資料圖片／Getty Images）

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英超每個比賽日中，需要動用到為數不少的工作人員，維持賽事順利運作。若果英超繼續閉門作賽的話，這些工作人員的生計所受到影響。

曼聯透過官方網站發表聲明，表示將確保所有賽事工作人員的收入穩定，將動用100萬英鎊支付超過3000名工作人員的薪金。

奧脫福每次舉行曼聯賽事，亦需要超過3000人。（資料圖片／Getty Images）

曼聯行政總裁活華特（Ed Woodward）表示員工是球會重要的財產，並希望給予他們一個保障，「員工是我們球會的重要一環，令球迷在奧脫福有一個更好的睇波經驗。即使現時外圍環境不明朗，但不論餘下賽事進行與否，員工亦會得到薪金，確保他們的生計。

確診新冠肺炎運動員（按圖放大）