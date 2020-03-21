【足球熱話】巴塞救兵在家隔離苦練「蠍子尾」　帖文散發獻醜之恨

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）橫掃歐洲，聯賽停頓後球星在家自我隔離，各自各精彩拍片上載，不少人歡樂抗疫。季中轉會巴塞隆拿的前鋒巴夫韋迪（Martin BRAITHWAITE），選擇在家修煉。 這名巴塞救兵上載片段公開成果，一句留言充滿怨念，原因與年初閃電加盟巴塞時「驚典」一幕有關。

巴夫韋迪在Twitter上載片段，左腳跨前，右腳一踢，皮球撞上左腳跟，隨即一挑。皮球升起，越過頭頂，墜落前方。巴夫韋迪右腳輕輕一剔，控制球勢，連「的」幾下，狀甚輕鬆。

THIS is how it was meant to go... 😂 pic.twitter.com/i47q31usCG — Martin Braithwaite (@MartinBraith) March 20, 2020

如此伎倆，對球星而言實屬小葉一碟。巴夫韋迪的帖文留意卻為自己平反，「本來應該是這樣的」。這一招「蠍子尾」在他加盟巴塞，亮相魯營球場的發布會上展示過，卻失敗至「epic fail」程度。當時他至少兩次賣弄此伎倆，但時機失準，腳跟未能挑起皮球，惹來世間球迷恥笑。

▼巴夫韋迪加盟巴塞的發布會展示「醉酒佬」球技

巴塞因為鋒線多人長期養傷，獲准藉特別條例，在冬季轉會窗關閉後買人，從護級分子雷加利斯急急收巴夫韋迪，補充鋒力，令外界相當驚奇，「入錯貨」之聲四起。幸而他加盟後3仗西甲雖未有入球與助攻，但表現獲可算不差。

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巴夫韋迪以救兵身分加盟巴塞，未取得入球。 （Getty Images）

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