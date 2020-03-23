【東京奧運】國際奧委會首度公布考慮改期　四周內落實　決不取消

國際奧運委員會（簡稱國際奧委會或IOC）宣布，因應新冠肺炎（俗稱：武漢肺炎）疫情，已啟動東京奧運延期舉行的後備方案，並將在4星期內落實決定，同時重申：「東京奧運一定不會取消」。 就在IOC與日本政府就東京奧運是否延期猶豫不決之間，加拿大奧運委員會已宣布，在新冠肺炎疫情風險下，不會派出運動員出戰東京奧運和殘奧會。

新冠肺炎（俗稱：武漢肺炎）疫情襲全球，病毒持續擴散至今並無緩和跡象。即使坊間多次傳出東京奧運改期甚至取消的種種流言，國際奧委會（IOC）一直無動於衷，跟日本首相安倍晉三口徑一致：東京奧運將按照原定計劃和規模如期舉行。

可是隨疫情日趨嚴峻，加上不同國家和項目總會不斷國際奧委會施壓，希望有關方面因應疫情而延遲奧運，IOC終於首度改變口風，表示正展開包括奧運會延期在內的不同後備方案研究。

奧運聖火早前已由希臘抵達日本。（資料圖片／Getty Images）

在新冠肺炎疫情籠罩下，為今屆奧運更添變數。（資料圖片／Getty Images）

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IOC：取消奧運不在議程內

奧運聖火早前已抵達日本，並即將在國內開展聖火傳送，但新冠肺炎疫情籠罩全球，增加今年東京奧運的不確定性，國際奧委會及日本政府先後多次向外界宣稱，堅持奧運將如期舉行。不過包括西班牙等多國的奧委會早前向國際奧委會施壓，表達希望押後奧運的訴求。

國際奧委會在最新一份聲明中表示，因應世界各地多變的疫情，顧及所有運動員及參與者的健康着想，正研究今屆奧運的不同可能性，而延期亦是其中之一。國際奧委會主席巴赫在行政委員會會議後發信指出：「人命遠較一切重要，當中包括舉行奧運會在內。國際奧委會希望成為解決方案的一部分，因此保障所有參與者健康，以及為阻止病毒擴散作出貢獻是我們首要宗旨。」他期望，「我們可以一起攜手穿越這條黑暗隧道，無論它有多長，奧運聖火將會在這隧道的盡頭成為一點亮光。」

隨疫情久久不散，外界難以理解為何國際奧委會一直對研究改期一事無動於衷，今次他們的聲明中露出端倪：「奧運會多個主要場地有可能受疫情影響不能使用，而數以千萬計已作出預定的酒店房間也極難處理。國際體育也要在日程上為最少33個運動項目作出安排，而這些只是當中涉及的一少部分挑戰。」不過疫情勢不可擋下，即使困難也不得不行。

「國際奧委會將會跟2020東京奧組委、日本政府及東京都政府等多個單位緊密合作，研究多個後備方案，當中包括押後舉行等，希望在權衡多方面的利益下繼續舉辦奧運，而國際奧委會有信心在4星期內可以達成共識，公布最新決定。」國際奧委會在聲明再次強調，「取消奧運不能解決任何問題或對任何人帶來幫助，因此取消今屆奧運並不在議程之內」。

國際奧委會首度透露有押後奧運的計劃。（資料圖片／Getty Images）

加拿大拒派運動員參加

可是國際奧委會研究延期的決定來得太遲，率先有國家表示不會派員出戰今屆奧運會。加拿大奧運委員會（COC）和加拿大殘奧委員會（CPC）宣布，在新冠肺炎疫情風險下，為參賽運動員及隨隊人士的健康着想，不會派出運動員出戰2020東京奧運和殘奧會。他們表示作出決定前，獲得運動員委員會、國家運動組織及加拿大政府支持，才作出這個困難決定。

上屆巴西里約熱內盧夏季奧運會，加拿大派出314名運動員出戰27個項目。他們共取得4金3銀15銅共22面獎牌，在獎牌榜排第20位。

港隊已奪東京奧運資格（按圖放大）