【東京奧運】加拿大宣布不派員征奧運　年輕女飛魚或衛冕夢碎

國際奧委會早前透露口風，首度表示夏天舉行的東京奧運有可能延期，但取消並不在考慮之列。 新冠肺炎（俗稱：武漢肺炎）疫情持續，加拿大奧運及殘奧委員會宣布，若果東京奧運如期進行的話，為確保運動員及隨隊人士的健康，他們將不會派員出戰今屆奧運會。

新冠肺炎在全球的疫情嚴重，最近有不少運動員不幸染疫，同時影響夏天的東京奧運，未知能否如期舉行，而國際奧委會及日本政府亦多次重申，今屆奧運將如常進行。可是他們受到各方壓力之下終於「跪低」，表示正研究延期舉行的方案，並將在4星期內有公布。

在新冠肺炎疫情籠罩下，為今屆奧運更添變數。（資料圖片／Getty Images）

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國際奧委會首度公布考慮改期 四周內落實 決不取消

加拿大的奧運及殘奧委員會聯合宣布，為確保國家的運動員及隨隊人士的健康着想，所以決定倘若東京奧運如期進行的話，加拿大將不會參員出戰，因為他們為運動員的自身健康放在首位。

加拿大成為首個國家表態或退出奧運會，未知會否引發連鎖效應，更多國家模仿加拿大的做法，退出今屆奧運。

加拿大去上屆奧運奪4金﹑3銀及15銅，但因疫情影響下今屆隨時「拉隊唔玩」。（資料圖片／Getty Images）

加拿大在上屆里約熱內盧奧運中，派出314名運動員參與27個項目，結果他們勇奪4金﹑3銀及15面銅牌，在獎牌獎列20位。

上屆奧運4面金牌來自游泳、田徑、體操及摔跤，而22面獎牌中，其中當年16歲的游泳小將奧歷絲克（Penny Oleksiak）獨攬一金一銀及兩銅合共4面獎牌，表現一鳴驚人，成為加拿大在閉幕禮中的持旗手。若加拿大缺席今屆奧運，奧歷絲克將無緣在女子100米自由泳中爭取衛冕。

去年美國網球公開賽女單冠軍安迪莉絲古（Bianca Andreescu），亦是今屆奧運的加拿大獎牌希望之一。

加拿大女飛魚奧歷絲克去屆獨攬一金一銀兩銅，今屆或無緣衛冕。（資料圖片／Getty Images）

加拿大東京奧運獎牌希望（按圖放大）

港隊已奪東京奧運資格（按圖放大）