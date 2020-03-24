【英超】曼聯勢買斷恩哈路　由上海「直達」奧脫福只須319分鐘

由上海的虹口運動場到英國的奧脫福球場，或許只需要319分鐘，由上海申花外借至曼聯的尼日利亞尖刀恩哈路，披上紅魔球衣後表現有目共睹，英國傳媒盛傳恩哈路在6月將正式成為曼聯球員。

原先效力中超上海申花的恩哈路，在冬季轉會窗最後一刻外借曼聯，一圓他的兒時夢想。該名30歲的尼日利亞前鋒，雖然在英超仍未取得入球，但他在各大賽事上陣8場僅319分鐘，便證明自己在曼聯的存在價值，正好彌補盧卡古離隊後的正中鋒位置。

恩哈路在各大賽事為曼聯上陣8場便攻入4球。（資料圖片／Getty Images）

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恩哈路在曼聯的表現突出，主帥蘇斯克查亦曾被追問會否正式羅致他成為曼聯一員，當時他表示言之尚早。英國傳媒《每日郵報》透露恩哈路與紅魔鬼的借用完約直至5月底便完結，而據報曼聯有意以1500萬英鎊買斷恩哈路，在來季繼續為曼聯效力。

恩哈路在上海申花獲得24萬英鎊周薪，但該名尼日利亞明白自己未能在曼聯領取相同薪酬，他亦願意留效不惜人工減半，為多年的愛隊效力。

曼聯主帥蘇斯克查多次公開盛讚恩哈路，是隊中缺乏的一類球員。（資料圖片）

恩哈路被問及轉會事宜時，他表示現時並非適當的時候談論私人事件，「在疫情肆虐的情況下，若我在這時候討論未來動向，或許過於欠缺敏感度，現時全球正在面對一個極大的挑戰，身體健康必須放在首位。」