【東京奧運】世界二哥陳浩源勢首征殘奧　延期下「高齡」成隱憂

新冠肺炎（俗稱：武漢肺炎）疫情全球肆虐，東京奧運會料將延期一年至2021年舉行，原定緊接在奧運後上演的殘奧會亦將順延。 輪椅羽毛球是東京殘奧會新增項目，勢以世界排名第二位姿態登奧的港將陳浩源（Daniel）認同延期決定，惟年屆35歲的他需再為體能狀態重新調整，盼一年後能為香港爭取獎牌。

國際奧委會與日本政府周二（24日）原則上同意2020東京奧運需延期，原於8月25日至9月6日上演的殘奧會亦將推遲。本屆殘奧會將會進行22個大項，其中羽毛球及跆拳道為新增項目，預計來自世界各地共4400名傷健運動員參與。延期後的安排與資格賽細節，仍有待奧委會公布。

東京2020變2021（按圖放大）

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陳浩源世界排名第二，東京奧運參賽席位十拿九穩，名單原本將在4月2日公布。（資料圖片/龔嘉盛攝）

陳浩源：沒有事比生命更可貴

東京2020演變為東京2021，香港首位全職輪椅羽毛球代表陳浩源的征奧之旅亦將延後一年。

雖然原定在3月初進行的西班牙殘疾人羽毛球國際賽因疫情取消，作為東京殘奧最後一場計分賽事提早結束，惟世界排名第二的他其實已穩入奧運。Daniel坦言延期是預期之中，並認同國際奧委會及殘奧會做法：「都明白世界大環境與疫情嚴重下，這是別無他法的決定，而且沒有事比生命更可貴。」

Daniel表示會與教練團隊再重新編排訓練內容，保持佳態。（資料圖片/龔嘉盛攝）

「高齡」成隱憂 重新規劃訓練爭牌

他相信不只是自己，延期決定對其餘運動員均有一定影響：「例如我們在之前一段時間，特別是已獲資格的運動員，都會與教練配合訓練將身體狀態在出戰奧運時推到最高。延後一年的話，我們在心理和生理上都需再作調整，看在什麼時候調節到最高點。」奧運是運動員的終極目標，冀於生涯首個奧運會為港爭光的他坦言，屆時年屆36歲或會成為登上頒獎台最大變數。

去年他在國際賽事上成績彪炳，包括贏得土耳其、加拿大及泰國殘疾人羽賽金牌，以及世界錦標賽銀牌等，這名亞殘運銀牌得主認為自己這賽季狀態勇銳，對原定今夏出戰奧運有信心能取得理想成績。如今因應疫情計劃有變，需在這一年加倍維持狀態：「在羽毛球這項需要體能的運動，多了一年可能都會對體能狀態有所影響，因此會與教練團隊編排適合訓練，在這一年努力保持佳態，希望能保持身體健康、沒有傷患，調整得最佳狀態為香港取得獎牌。」

此外，兩年一度的殘疾羽毛球世錦賽於單數年舉行，Daniel表示雖未知賽程會否遷就奧運會安排，訓練部署仍會以奧運會優先。

余翠怡表示延期沒有大影響。（劍擊總會提供）

除了陳浩源外，香港射箭代表危家銓亦早於去年的東京殘疾人奧運會亞洲資格賽男子複合弓賽事封王，為香港率先取得了奧運資格。而香港輪椅劍擊一姐余翠怡在殘奧積分排名前列，也幾可確定出戰個人第4屆奧運，她表示延期一年對自己影響不大。

已取得東京奧運資格的香港運動員（按圖進入）