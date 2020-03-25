【空手道】李振豪患上新冠肺炎後體能大跌　曾綺婷味覺嗅覺曾失調

香港空手道代表李振豪及曾綺婷，早前在法國集訓歸來後先後確診患上新冠肺炎（俗稱武漢肺炎），兩人一直在社交網絡分享病況，今日（25日）再次透露最新進展。

不少香港運動員早前陸續在歐、美地區完成比賽及訓練後回港，均接受新型冠狀病毒測試，好消息是，3位運動員今日先後報平安，女子重劍代表佘繕妡、體操代表石偉雄及吳翹充的測試結果均呈陰性。



不過，空手道代表李振豪與另外兩名一同到法國集訓的隊友曾綺婷及周家謙，早前先後確診。李振豪雖曾在用藥後發燒、頭痛及腹瀉，但入院治療已進入第9日的他今日透露最新病況時，稱症狀已近乎消失，「呢兩日身體感覺已經康復到七七八八，連喉嚨痛都無埋」，不過病毒未完全消失，「可惜報告依然呈陽性，所以唯有繼續等待身體完全打敗啲病毒」。

李振豪患上新冠肺炎後，一直在醫院隔離治療。（李振豪Facebook）

早已前有不少報道或是患病運動員自白，指患上新冠肺炎後，體能大打折扣，「豪B」亦一樣，他說今日曾嘗試慢慢進行體能訓練，「短短十分鐘我雙腳已經好攰，條氣好喘……感覺現在比普通人嘅體能還要差，睇嚟康復之後要用一段時間先可以返到競技水平」。他最後說，會先專心休養。

曾綺婷病況反覆。（曾綺婷Facebook）

曾綺婷味覺嗅覺曾失調 病況反覆



曾綺婷今日亦在社交網絡分享自己的「住院一星期紀錄」，確診之初病徵不嚴重的她，透露早前曾出現嗅覺及味覺失調，今日慢慢回復正常，惟「肌肉痛又返嚟，再肚瀉咗4次……」



對於病況反覆，曾綺婷無奈指：「日日新鮮日日甘，有時都好苦惱下」，但亦決心繼續積極對抗病毒：「積極啲面對先有力打仗，得閒睇下大家嘅打氣說話嚟鼓勵自己！我要大嗌返聲：加油呀！曾綺婷！」許多網民即時留言支持打氣，相信能給予她更大力量。

曾綺婷（左上）、周家謙（右上）及李振豪（左下）分別隔離治療，但早前曾以視像通話互相打氣。（曾綺婷Facebook）

確診新冠肺炎體壇人物：