【東京奧運】政府特製「奧運假期」　日本網民：不如調回10月

東京奧運「不敵」新冠肺炎（俗稱武漢肺炎），延期至來年。相比「夏天無奧運」，日本國民更關心另一件切身問題：放假。 日本政府為配合東奧而特事特辦，把本年的公眾假期調動，令開幕禮及閉幕禮均為連假，希望國民全情投入奧運。如今東奧改期，國民隨之討論「奧運假」會否變動。

日本全年有16天公眾假期，往年的分配頗平均，6月與12月以外的月分都有至少一天，且有數天會排在星期一，讓國民有「long weekend」。政府為奧運年隆重其事，以「開幕及閉幕日各國要員到訪，有高度保安及交通考慮」而特別改例調動公眾假期：

海之日：往年7月第三個周一 ——＞ 本年7月23日（星期四） 體育之日：往年10月第二個周一 ——＞ 本年7月24日（星期五／奧運開幕日） 山之日：往年8月11日 ——＞ 本年8月10日（星期一／奧運閉幕日翌日）

日本公眾假期分佈平均，仍如3月春分便是公眾假期，民眾大多相約賞櫻。（Getty Images）

日本國民在因奧運，得以在開幕時連放4天，閉幕又再放3天。東奧要看，假期要放，不少人已準備在連假中出行。東奧延期隨時影響他們的部署，是以，日本政府與國際奧委會協議延期一年後，不少日本網民立即擔心假期泡湯，「已經排定節目」、「正在準備家庭旅行的預訂」、「四連假成為幻象」。不過，維持本年假期不變之外，也有意見贊同還原假期，避免10月沒有公眾假期。此外，2021年的假期要不要「左調右調」配合奧運，令亦人關注。

奧運是運動迷的盛事，延期事關假期，牽動全國上下的神經。（Getty Images）

夏天放還是秋天放，國民意見難以統一，唯一異口同聲的是，希望政府盡快決定。惟籌備經年的東奧突然煞停，日本政府忙於善後及準備，內閣官房長官菅義偉表示要聽取相關人士的意見，再行決定。奧運大臣橋本聖子亦稱「未能決定，正在檢討」。

奧運大臣橋本聖子昨日出席參議院會議，被問及假期一事，稱暫無定案。（Getty Images）