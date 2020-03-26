【東京奧運】政府特製「奧運假期」　日本網民：不如調回10月

東京奧運「不敵」新冠肺炎（俗稱武漢肺炎），延期至來年。相比「夏天無奧運」，日本國民更關心另一件切身問題：放假。
日本政府為配合東奧而特事特辦，把本年的公眾假期調動，令開幕禮及閉幕禮均為連假，希望國民全情投入奧運。如今東奧改期，國民隨之討論「奧運假」會否變動。
日本全年有16天公眾假期，往年的分配頗平均，6月與12月以外的月分都有至少一天，且有數天會排在星期一，讓國民有「long weekend」。政府為奧運年隆重其事，以「開幕及閉幕日各國要員到訪，有高度保安及交通考慮」而特別改例調動公眾假期：
海之日：往年7月第三個周一 ——＞ 本年7月23日（星期四）
體育之日：往年10月第二個周一 ——＞ 本年7月24日（星期五／奧運開幕日）
山之日：往年8月11日 ——＞ 本年8月10日（星期一／奧運閉幕日翌日）
日本公眾假期分佈平均，仍如3月春分便是公眾假期，民眾大多相約賞櫻。（Getty Images）
日本國民在因奧運，得以在開幕時連放4天，閉幕又再放3天。東奧要看，假期要放，不少人已準備在連假中出行。東奧延期隨時影響他們的部署，是以，日本政府與國際奧委會協議延期一年後，不少日本網民立即擔心假期泡湯，「已經排定節目」、「正在準備家庭旅行的預訂」、「四連假成為幻象」。不過，維持本年假期不變之外，也有意見贊同還原假期，避免10月沒有公眾假期。此外，2021年的假期要不要「左調右調」配合奧運，令亦人關注。
奧運是運動迷的盛事，延期事關假期，牽動全國上下的神經。（Getty Images）
夏天放還是秋天放，國民意見難以統一，唯一異口同聲的是，希望政府盡快決定。惟籌備經年的東奧突然煞停，日本政府忙於善後及準備，內閣官房長官菅義偉表示要聽取相關人士的意見，再行決定。奧運大臣橋本聖子亦稱「未能決定，正在檢討」。
奧運大臣橋本聖子昨日出席參議院會議，被問及假期一事，稱暫無定案。（Getty Images）
安倍晉三於周二晚上在官邸與多名大臣跟國際奧委會長巴赫電話會議，同意押後一年舉行奧運。（Getty Images）