【英超】費格遜年代曼聯最強險簽陣容　走寶猛將如雲不遜宿敵雲格

當年曼聯在傳奇領隊費格遜帶領下人才輩出，除了如傑斯、碧咸、史高斯等「七小福」青訓產品外，「費Sir」在收購球員方面亦獨具慧眼，舒米高、簡東拿及C朗拿度均是他的最佳收購之一。 縱然費爵爺眼光獨到，但在執教26年間，也曾經錯過不少後來發展為巨星級的球員，英國媒體《talkSPORT》嚴選費格遜年代的最強「險簽」11人，發現這個陣容相當豪華，不讓宿敵雲格「專美」。

費格遜（Alex Ferguson）執教曼聯多年，期間13次贏得英超錦標，創造一代曼聯皇朝。除了如「七小福」等得意門生外，費格遜在收購球員眼光亦相當獨到，早期的簡東拿、艾雲（Denis Irwin）、舒米高（Peter Schmeichel）、高爾（Andy Cole）及約基（Dwight Yorke），後來的雲尼斯達萊﹑里奧費迪南、朗尼及C朗拿度等，悉數是十分成功的收購。

早前，《曼徹斯特晚報》挑選曼聯在英超年代的最佳及最差25人陣容後，另一英國傳媒《talkSPORT》在費格遜年代中，揀選與曼聯無限接近的最強陣容。

費格遜帶領曼聯26年，為曼聯贏盡不同的錦標。（資料圖片／Getty Images）

費格遜和曼聯錯過的5大防守巨星（按圖進入）：

門將：施治

當年費格遜認為，只有19歲的施治太過年輕，結果未有出手羅致，「我在雷恩看過他比賽，但那時他只有19歲，我告訴自己：他太年輕了」。之後施治加盟車路士，在摩連奴麾下取得多項成就，球員生涯尾段轉戰另一倫敦球會阿仙奴，是英超史上其中一位最出色門將。

中堅：馬甸尼

費格遜當年曾經接觸AC米蘭鐵衛馬甸尼（Pablo Maldini），並曾與馬甸尼的父親施薩馬甸尼會面，當然交易最終未能成事。

中堅：高柏尼

早在高柏尼效力安德列治時，一度是費格遜心儀目標。那時這個比利時鐵衛仍只有18歲。不料曼聯錯過他之後，高柏尼4年後從漢堡轉投同市死敵曼城。

左閘：李沙拉素／右閘：拿姆

兩代拜仁慕尼黑閘位球員拿姆（Phillip Lahm）及利沙拉素（Bixente Lizarazu），當年均是費Sir的轉會目標之一。

延伸閱讀：英媒選曼聯英超時代最佳陣容粒粒皆星 中國董方卓入選最差陣容

費格遜和曼聯錯過的五大中場巨星（按圖進入）：

中場：施丹

前曼聯會長艾華士（Martin Edwards）透露，主球探Les Kershaw及簡東拿分別向費Sir推薦羅致當時效力波爾多的施丹，但費Sir認為施丹的加盟會影響簡東拿的位置，所以最終未能成事。

中場：加斯居尼

英格蘭一代天才中場加斯居尼，原已被費Sir手到拿來，不料熱刺出狠招，以一幢送給父母的房子打動Gazza。結果費Sir最後關頭被熱刺「截糊」，捷足先登簽入加斯居尼。

翼鋒：朗拿甸奴

當年「萬人迷」碧咸離開紅魔鬼後，一度盛傳由「細哨」朗拿甸奴取代其位置。連細哨本人也以為只差「官宣」，不料時任曼聯行政總裁的簡朗（Peter Kenyon）與細哨經理人談判破裂，使朗拿甸奴未能披上紅魔鬼球衣。

翼鋒：洛賓

一代最強翼鋒洛賓，當年只差半步便成為紅魔人。他憶述當年抵達奧脫福跟費格遜共晉晚餐，「我跟他有一個很好的對話，我們談到足球與生命。我曾到訓練場參觀，一切也很好。但當我回到PSV燕豪芬，什麼也沒有發生。沒有真正接觸，也沒有轉會交易。」

洛賓說，「PSV當時也正在跟車路士商談，或許他們出價更高？那個我不清楚。我跟車路士傾過，喜歡他們的計劃，我們開過一次會，然後一切發生得很快。」但他坦言，「假如當我跟他們會面時，曼聯向我提供合約，我那時一定會跟他們簽約。那並沒有發生，我也沒有後悔。」。

中場：大衛施華

費Sir早已留意到仍在華倫西亞的大衛施華。「當他在華倫西亞時，我們觀察過他多次。我的問題是，他必須在那個位置踢得非常非常好才可以，因為他們完全沒有防守責任。」就是因為對大衛施華純10號仔踢法的一點疑慮，縱然欣賞也沒有將他帶回曼聯，令對方跟高柏尼一樣最終加盟曼城並成為球會傳奇。

費格遜和曼聯錯過的最強前鋒：舒利亞

前鋒：舒利亞 Alan Shearer（資料圖片／Getty Images）

前鋒：舒利亞

沒錯，英格蘭的一代最強中鋒舒利亞（Alan Shearer）幾乎加盟曼聯。根據曼聯前會長愛華士（Martin Edwards）在自傳憶述，舒利亞與曼聯互相對大家有意，舒利亞更曾赴費格遜家中詳談。

以為轉會曼聯「好事近」之際，跟舒利亞情同父親的布力般流浪會長獲加（Jack Walker）中途殺出，不願意讓他加盟同屬蘭開夏郡的勁敵曼聯，愛華士說，「舒利亞跟獲加關係密切，猶如父親一樣，我不認為他希望為加盟曼聯令對方不高興。」最終舒利亞轉投紐卡素，獲加認為不會對布力般構成威脅，樂意讓他離隊。

《曼徹斯特晚報》英超時代最佳25人（按圖放大）