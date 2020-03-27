【新冠肺炎】兩國拳手戰奧運資格賽後染疫　賽會被批漠視選手健康

東京奧運因新冠肺炎（俗稱：武漢肺炎）疫情而延期至2021年，原先受影響的資格賽，不用再趕進度，可在疫情緩和後繼續賽事。 戰至中段被腰斬的奧運拳擊歐洲區資格賽，其中來自土耳其及克羅地亞的拳手及教練亦不幸染疫，兩國拳擊總會轟賽會當局在疫情下如常作賽是不負責任的決定。

原定於本月14日至24日在英國倫敦上演的東京奧運拳擊歐洲區資格賽，戰至第3日後，因為疫情嚴峻匆匆宣布暫停賽事，及後國際奧委會更叫停歐洲區﹑美洲區及世界遺材賽。國際奧委會在今周公布東京奧運將延期舉行，而未完成的資格賽不需趕及在今年夏天前完賽。

歐洲區資格賽因疫情而腰斬，奧運資格誰屬仍是未知數。（資料圖片／Getty Images）

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雖然世界衛生組織在本月11日宣布新冠肺炎在「全球大流行」，但拳擊歐洲區資格賽仍然如期舉行，卻戰至半路中途腰斬。土耳其及克羅地亞拳擊總會早前宣布，有拳手及教練在賽事後確診染疫。

克羅地亞其中一名拳手及兩名教練「中招」，克羅地亞拳總的秘書長Marko Marovic表示3人在確診後已接受隔離並情況穩定，他們表示專家認為3人大有機會在資格賽期間受感染。

在倫敦舉行的東京奧運拳擊歐洲區資格賽，即使在世衛宣布疫情全球大流行後仍如期進行，結果亦要腰斬收場。（資料圖片／Getty Images）

同有兩名拳手及一名教練確診的土耳其拳擊隊，3人同樣未有嚴重的病徵，土耳其拳總主席Eyup Gozgec炮轟主辦方輕視疫情，「當全球如臨大敵時，為何仍然要如期舉行？賽事並沒有任何特別的防疫措施，衛生水平亦沒有提升」。

土耳其拳總主席去信向歐洲拳擊協會投訴，指在疫情下繼續舉行賽事是不負責任，「賽會方面對疫情毫不擔心，並沒有正視疫情的嚴重性，他們沒有為我們作任何檢疫，而當他們宣布腰斬後，只將我們帶到機場便了事。若果他們一早知道賽事將腰斬，那麼為何還要進行，這是漠視拳手及工作人員的健康，十分不負責任的行徑」。

土耳其拳擊隊（紅衫）有3人在出戰奧運歐洲區資格賽後確診染疫。（資料圖片／Getty Images）

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