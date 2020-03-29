【新冠肺炎】UEFA主席提出復賽時間表　6月若未能重開恐球季不保

歐聯、歐霸取消？雖然歐洲足協（UEFA）早前宣布歐國盃延期到下季，歐聯及歐霸兩項球會盃賽決賽延期，但新冠肺炎（又稱武漢肺炎）疲情依然未受控制。 就算UEFA主席施費連（Aleksander Ceferin）提出復賽時間表，亦無十足把握可如期復賽，更指萬一無法復賽，今季賽事有機會作廢。

施費連近日接受意大利報章《共和國報》訪問時表示，新冠肺炎現時侵襲歐洲，歐洲賽全面停擺，UEFA有3個復賽計劃。2016年上任歐洲足協主席的他說：「我們有A、B、C共3個計劃，分別是於5月中、6月或6月底後賽。」

施費連表示如6月無法復賽，今季歐洲賽有機會作廢。（Getty Images）

於中國武漢爆發的新冠肺炎現時肆虐全球，歐洲更有35萬宗確診個案，疫情經已失控，難以預測6月可否重開歐聯、歐霸。施費連亦作出最壞打算：「如果不能成功（復賽），恐怕今個球季要作廢。」

不過，施費連仍想盡力保住今季賽事：「於下季開始時完成今季未踢完的球賽亦可行，下季的歐洲賽順延展開就行了。我們會為歐洲各國聯賽及球會尋找最好的解決方法。」

UEFA主席表示就算要閉門作賽也好，各國聯賽完成球季是首要重任。（Getty Images）

施費連不排除將歐聯、歐霸延至下季繼續。（Getty Images）

歐聯歐霸決不閉門

現時各國聯賽受病毒影響而停擺，都是未知何時才可以復賽，但施費連認為，為避免現時的制度崩潰，完成聯賽是首要任務。這名斯洛文尼亞籍律師說：「對我來說，所有比賽都閉門舉行是件很難想像的事。有沒有觀眾也好，現階段難以確定何時復賽。如果別無他法，各國聯賽最好（以閉門形式）踢完今季賽事。」

如果歐聯、歐霸可以UEFA的時間表重開，決賽又會否閉門舉行呢？施費連對此斬釘截鐵地道：「我可以說歐洲球會盃賽不會閉門舉行。」歐聯決賽本來定於5月30日舉行，歐霸就於5月27日舉行，但病毒使各國聯賽停擺，UEFA最後決定兩項決賽都改期舉行。

新冠肺炎確診運動員（按圖放大）