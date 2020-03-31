體壇巨星發起籌款抗疫有獎抽　NBA班主送簽名銀紙　美國馬王送泥

COVID-19新型冠狀病毒肺炎肆虐全球，不少運動員在這段時間都未能出場比賽，但體壇停擺未有讓他們停下手腳，過百名體壇巨星抗疫出一分力，於網上發起眾籌，並舉行抽獎，希望吸引更多人捐款。 NBA勇士射手史堤芬居里（Stephen Curry）、美國體操選手、奧運金牌得主比拉絲（Simone Biles）等明星都有出手呼籲捐款，就連美國一代馬王美國法老（American Pharaoh）亦都有參與。

為了盡早打贏這一場「抗疫戰」，超過20個界別、過百名運動員紛紛出動呼籲籌款。運動員經理人公司Octagon行政副主席David Schwab，為今次「Athletes for Relief」的發起人，籌款到5月1日截止，現時已籌逾63000美元。

比拉絲亦有參與今次眾籌。（Getty Images）

今次籌款最低捐款為25美元，可揀選自己心儀的運動員，參加抽獎獲得運動員捐出的禮物，不少運動員如美國滑雪板「神人」韋特（Shawn White），都送出自己的比賽用過的器材或簽名球衣等。5月1號籌款完結時亦會選出得獎者。

善款將會捐給多間慈善機構，由醫療到濟貧的機構都有，希望盡可能全方位幫到受到疫情影響的社會大眾。

居里暫時於善款排行榜排第四。（Getty Images）

利物浦小將居迪斯鍾斯成為歐洲足壇代表之一。（Getty Images）

獨行俠班主送簽名銀紙

網站亦有顯示運動員的募捐狀況，NBA勇士射手居里的全球人氣於今次籌款的運動員之中為最高，但現時只以3044美元排第4。暫時得到最多善款的是美國女足中場拿維（Rose LaVelle），這名將送出簽名波衫的2019年世界盃冠軍得主已籌到7327美元，遠遠拋開其他人。

有趣的是，美國馬王美國法老亦有「參加」，暫時籌得250美元，將會送出成為美國三冠馬王時的彩票及馬場的泥土。今次籌款不侷限於運動員，亦有體育記者參加，NBA獨行俠班主古賓（Mark Cuban）亦是其中一份子，送出的是「簽名銀紙」。

美國法老為1987年後首隻美國三冠馬王。（Getty Images）

Athletes for Relief參與者（只列部分；按圖放大）