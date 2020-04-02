【棒球】阪神虎三將染新冠肺炎　日媒爆料「開P攬女」後染病

新型冠狀病毒肺炎COVID-19蔓延至日本體壇，率先出現於日職棒（NPB）阪神虎（阪神タイガース）。「第一滴血」的緣起，可能是樂極生悲。 虎隊投手藤浪晉太郎等3人先後確診，球隊公布他們曾一同聚餐。惟連日來不同傳媒爆料指聚餐人數遠遠不止，且有曾接觸藤浪的外人確診。日本雜誌《週刊現代Digital》指藤浪等共7名選手參加的「聚餐」，實為「去滾」，參加一場逾三十人的聯誼會，與高級夜總會的女子聯誼。

虎隊球團社長揚鹽健治於27日公布，藤浪率先確診，其後隊友捕手長坂拳彌及外野手伊藤隼太亦確認中招。當時公布3人與另外4名球員，加上5名非球隊人士，合共12人於3月14日在一名友人的家中聚餐。記者會之後，參與該次聚餐的3名女子相繼確診，網民開始形容出現了「聯誼會群組」，球團後來改口稱當晚不止12人。

藤浪晉太郎確診後，球團公布為聚餐，但業內人士指他出席的是聯誼會。（Twitter）

《週刊現代Digital》報道指，前職棒選手、球評人金村義明披露，藤浪等人當晚參加的豈止聚餐，論規模實屬「大聯誼會」，男女合共32人出現在聚會上。而知悉當晚情况的人透露，聯誼會的地方在球團贊助商人士的家中，合計12男20女，出現的男性中包括藤浪等7名球員，以及大阪地區電視台的職員，出席女子多是高級夜總會的公關。

阪神虎球員染病，影響日職棒開季進程，現時仍未定出新的日子。（Twitter）

虎隊的防疫政策鬆散已惹來口誅筆伐。當2月各球隊明言陸續限制球員外出，或要求盡量留家，虎隊仍然毫無表示。就算疫症蔓延，虎隊遲遲沒有強硬限制球員外出，直至藤浪「出事」才要求全隊自我隔離。如今球隊率先「中招」，對藤浪等確診球員的行蹤又如「唧牙膏」般一再改變說法，令人失望。

持續更新．密切關注新冠肺炎影響體壇

阪神早前上載球隊會議相片，討論在疫情中棒球以外的工作，當時全隊都戴上口罩。（Twitter）

虎隊全隊正在自我隔離，如果沒有新增感染個案，球隊則有望在9日重開活動。不過，球季受疫情影響，早前順延的4月24日開季日又成泡影。太平洋聯盟與中央聯盟各自商討，均同意現時疫情未見放緩，只能再次延期。

此外，曾帶領日本火腿勇士奪得洋聯冠軍的監督梨田昌孝，昨日亦確診新冠肺炎。這名66歲的前教頭現正住院治療。

梨田昌孝的肺炎症狀嚴重，現正住院治療。（Twitter）

阪神虎球員染疫後，各路日職大軍立即下禁足令，球星留守家中，烹飪、手工藝甚至幫自己剪髮，成為各人的最新挑戰！（按圖了解）