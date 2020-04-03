【東京奧運】英醫學系奧運銀牌陷兩難　前線抗疫報國定圓金牌夢？

新冠肺炎疫情持續蔓延，對前線醫護帶來沉重的壓力；工作緊張、防護物資短缺，他們仍未有退縮，堅守當初披上白袍時的諾言，克盡己任照顧病人。 原以東京奧運金牌為目標的英國划艇女將史旺（Polly Swann），在奧運延期一年下，愛丁堡大學醫學系畢業的她有意提前披上白袍，與醫護人員一同站在前線抗疫，以另一身分為國家而戰。

史旺（右）在2013年韓國忠州世錦賽與隊友合力奪得雙人槳金牌。（GettyImages）

里奧後入讀醫學系 去年重投訓練

2020東京奧運因新冠肺炎疫情延至明年7月23日開幕，31歲的英國划艇女將史旺因此陷入兩難。2016年與隊友合力奪得里約奧運女子8人單槳艇銀牌後，她重返校園，為運動生涯結束後的第二人生作準備。去年，她在愛丁堡大學醫學系順利畢業，重拾艇槳回到河中訓練，計劃在東京奧運放手一搏，一圓金牌夢，「當你贏得一面獎牌後，你的野心也會變得更大」。

31歲的史旺（左二）以東京奧運金牌為目標，因而在畢業後重返國家隊。（GettyImages）

然而，當下因疫情衝擊以致東奧延期一年，英國確診案例與日俱增，使心繫救護國民、原打算在奧運後投身醫護工作的史旺陷入了兩難。「比起奧運會，現在全世界正面臨最大難關，奧運金牌相比下只是我的個人夢想罷了。」這名2013年雙人划艇世錦賽冠軍透露，不少朋友和家族成員均在英國國民醫療隊（NHS）效力，大家都無私團結抗疫。假如要徵召年輕醫生，她會考慮加入行列。

史旺是愛丁堡大學醫學系畢業的高材生，更是該大學的體育名人堂。（Polly Swann Instagram）

「一年後的奧運意義遠大於體育」

史旺在完成學業後重投訓練僅一年，但她已幾可肯定會在英國隊的奧運名單上，「我也很困惑，前隊友Melanie Wilson（里奧女子划艇8人單槳銀牌功臣之一）也是醫生，她對我說一年後的奧運，意義遠大於只是體育。」史旺續道：「奧運與運動會為社會帶來極大的意義，她希望我不要放棄夢想。」女子划艇隊在上月完成葡萄牙集訓後，現已回國家居隔離並自我訓練中。

史旺在去年7月時曾在Instgram上載里奧賽後獲勝一刻照片：「還有一年！懷念與這班女生的美好時光！」（Instagram）

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