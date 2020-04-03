【F1】網上虛擬GP取代越南站　年輕車手傾巢而出獨欠韋斯達賓

一級方程式（F1）新賽季雖然開季無期，但早已在網上世界掀起戰幔。由F1官方舉辦的虛擬格蘭披治系列賽將在本周日（5日）上演第二站，而在今站更邀請不少新一代的車手參戰。

因疫症橫行的關係，不少F1車手轉戰網上世界似乎是大勢所趨，由前F1車手韋尼（Jean Eric Vergne）舉辦的「#NotTheGP」系列賽叫好叫座，而F1官方亦立即推出虛擬格蘭披治系列賽（F1 Esports Virtual Grand Prix），使一眾車迷可以安在家中度過比賽周末。

諾里斯是網上F1的常客，不論是「#NotTheGP」或F1官方的虛擬GP他亦有參與。（資料圖片）

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原定在今個周末首度上演的越南站賽事，可惜因疫情關係而被迫延期，所以F1虛擬系列賽則在今周日英國時間晚上8時（即香港時間凌晨3時）上演第二站，並將在F1的Facebook及Youtube等多個平台直播。

因為比賽使用《F1 2019》的關係，遊戲中並沒有越南站的賽道，所以將改在澳洲墨爾本的艾爾拔公園賽道（Albert Park）舉行賽事。

原定在今周末上演的越南站因疫情問題未能成事，一眾車手只好轉戰網上世界。（資料圖片／Getty Images）

部份將出戰今站F1虛擬GP的車手（按圖放大）

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首站賽事只得諾里斯（Lando Norris）及拿迪菲（Nicholas Latifi）兩名現役F1車手外，今站賽事的車手陣容「全面升級」，一眾年輕車手傾巢而出，包括紅牛的艾邦（Alex Albon）﹑威廉士的佐治羅素（George Russell）及法拉利的陸克萊，而該名法拉利車手更將夥拍弟弟艾法陸克萊（Arthur Leclerc）一同出戰。不過，暫時未見另一紅牛車手韋斯達賓的名字出現。

艾邦與佐治羅素「老友鬼鬼」，將在本周末一同參加F1虛擬GP。（資料圖片／Getty Images）

陸克萊將以「兄弟班」上陣，夥拍胞弟艾法（左）齊齊出戰網上世界。（資料圖片／Getty Images）

【F1 2020車手一覽】（按圖放大）