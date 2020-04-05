【足球往事】朗尼回想06年世界盃C朗背叛事件　「紅牌才是起點」

2006年7月1日，德國世界盃8強矚目大戰之一，英格蘭對葡萄牙於蓋爾森基興 (Gelsenkirchen)上演。 雙方激戰一小時仍難分高低，朗尼卻在這個時間吞下紅牌，令「三獅軍團」少打一人，最終雙方加時戰至互射12碼，英格蘭1：3落敗出局。 朗尼回想這段往事，講到當時曼聯隊友C朗拿度害他變成「紅牌阿姑」，沒有記恨，反指事件幫了曼聯一把。

英格蘭當年人才濟濟，碧咸、朗尼、謝拉特、林柏特、里奧費迪南、泰利、艾殊利高爾、奧雲、夏格維斯，當時狀態都處於頂峰，英媒更指這時代的英格蘭為「黃金一代」。朗尼亦表示這隊英格蘭人腳有1966年後再奪世界盃的希望，分組又抽中瑞典、巴拉圭、千里達與多哥巴這3隊相對故易的對手，表現一直都相當不錯，所以滿有信心：「有什麼會出錯的地方嗎？」

豈料16強一球險勝厄瓜多爾的英格蘭，8強對葡萄牙卻才發現這場只不過是先甜後苦的惡夢。

朗尼當時20歲，年少氣盛，有時行動比思考快。（Getty Images）

當時比賽大約踢到60分鐘，英格蘭球員於自己後場截到皮球後，長傳給在前線的朗尼，這名愛華頓青訓出身的曼聯「當紅炸子雞」，在兩名葡軍守將力壓下保護皮球，但對方壓搶太凶，未出事前已見到朗尼不小心踩中對手腳面，再推波時與卡維奴「炒埋一碟」，卡維奴倒地仍死命拉住朗尼，朗尼在尋找平衡之際，踩中了卡維奴的下體。有意還是無心，就只得朗尼一人知道。

球證即時吹停比賽，葡軍理所當然地圍球證，但當時球證猶疑不決，不知道是否要出示紅牌。此時，身披葡萄牙17號球衣的C朗拿度，從遠處衛到球證身邊，嚷着要球證給朗尼紅牌。

身為隊友，見到在球會中與自己稱兄道弟的人這樣對自己，朗尼頓時失去了理智，出手推了C朗一下，球證即時鳴笛，叫朗尼過去，並將一面紅色卡牌高舉半空。

朗尼踩中卡維奴重要部位，更被C朗激嬲，終吞紅牌離場。（Getty Images）

「三獅軍團」眾將當堂呆若木雞，泰利「O嘴」，林柏特雙手抱頭不敢置信。英格蘭到8強遇上真正考驗，踢了60分鐘仍是與葡萄牙打成0：0平手，此時更少了當時得令的朗尼，一時之間全隊都墜落無盡深淵似的。

至於C朗拿度在比賽準備重開之際，走回自己位置時被影到向場邊「單眼」，一副「計画通り（一切都如計劃的那樣）」的樣子。

這一下邪惡的「單眼」，使C朗一夜之間變成「全英最大魔頭」，所有人都忙不得將他煎皮拆骨，就連擔任評述的名宿舒利亞，都在電視節目恨恨的說：「朗尼回到曼聯練波時也要好好地踩一踩C朗呀。」

2006年朗尼吞紅事件同你逐鏡重溫（按圖放大）

+ 5 + 4 + 3

C朗這一下「單眼」更令他成為了全英眼中釘。（網上圖片）

足球場上沒如果

其實，葡萄牙在這場8強大戰似乎早就想針對朗尼，C朗拿度開波前走到朗尼身後，不懷好意的用頭頂着朗尼唸唸有詞，再用頭推了朗尼一下。朗尼當時反應可想像到C朗說的似乎是挑釁的說話。

英格蘭踢少一人仍與葡萄牙鬥到互射12碼，但4射只得夏格維斯一人射入，其餘3人林柏特、謝拉特及加歷查都射失。你沒有眼花，英軍第4輪確是找來加歷查操刀，如果朗尼仍在場上，第4輪或第5輪一定是他。

不過，就如人生一樣，足球場沒有「如果」這兩個字。

葡萄牙「奸計得逞」，朗尼被罰出場，葡萄牙互射12碼以3：1擊敗「三獅軍團」入4強。不過「奸有奸輸」，葡萄牙4強0：1被法國踢出局，C朗賽後痛哭的樣子到今日仍是歷歷在目。

朗尼指當年英格蘭表現不錯，確有爭標希望。（Getty Images）

雖然葡萄牙在這個故事看來是「奸角」，但現實世界往往「難為正邪定分界」，走到世界盃這個最大舞台，哪一隊不會夢想捧起「大力神盃」？球場上每每都是「爾虞我詐」，你拉衫，我踩腳，誰可以好好利用對手的弱點就有機會打開勝利之門。

朗尼當時年少氣盛，往往先行動後思考這一點，就被葡萄牙球員利用，被逐只怪自己忍不住手推了C朗一下。

事賽上，現時於英冠打比郡擔任球員兼教練的朗尼，亦從未怪責過C朗將他的2006年德國世界盃推向終結。

朗尼指自己跟C朗從未有因為06年世盃事件不和。（Getty Images）

一張紅牌換曼聯3年盛世

朗尼曾透露，自己賽後於球員通道主動走上前跟C朗說：「我沒有恨你什麼，祝你好運，好好享受這個大賽，數周後再見，到時一起去贏聯賽冠軍吧。」朗尼更坦言，自己上半場就想要球證罰C朗插水，在同樣的情況下自己都會做C朗所做的事，所以才不會恨C朗。

不過，曼聯其他人都有點尷尬，朗尼指直到開季第一場大勝富咸5：1，自己入兩球又為C朗交出助攻，大家一起慶祝才淡定下來。朗尼指與C朗在事件後反而合作更佳，所以才可於2006至07年球季起，連贏3次英超冠軍，及在2007至08年贏得歐聯冠軍。

「我在蓋爾森基興收到的那面紅牌，正正是這一切的起點。」

再睇朗尼2006年世盃被逐事件

英超經典重溫每場播映日期（按圖放大）