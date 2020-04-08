【足球熱話】朗拿甸奴結束32日獄中生活　獲准在酒店中軟禁候審

巴西名宿「細哨」朗拿甸奴在巴拉圭經過32日獄中生活後，昨日獲准離開監獄，改到一間酒店軟禁，等候假護照案的審訊。

朗拿甸奴繳交160萬美元保釋金，律師團隊第4次要求法官審視案件，法官准許這名40歲退役球星與他的哥哥羅拔圖離開監獄，改到巴拉圭首都亞松森的一間酒店內軟禁。

朗拿甸奴與哥哥在3月4日以假護照入境巴拉圭，最初兩人可以留在酒店等候調查，但兩日後被押入監牢，法官拒絕兩人的保釋要求，認為他們兩兄弟有棄保潛逃的機會。之後，朗拿甸奴就經歷32日的獄中生活。他堅稱不知道自己使用假護照。

朗拿甸奴32日獄中生活照：

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體育媒體《ESPN》的消息指，朗拿甸奴深受囚友歡迎，每日的活動包括與囚疫及獄工踢足球，還有參加木工課程。消息指，朗拿甸奴在獄中過得很輕鬆，但他十分掛念玩音樂。

朗拿甸奴在獄中慶祝自己的40歲生日，獲送上生日蛋糕及一頓燒烤餐。他參與監獄內的足球比賽，在單場中貢獻5球及6個助攻，以一己之力協助球隊以11：2擊敗對手，在獄中奪得特別的錦標。「細哨」還與其他囚友踢網式足球，但據報曾不敵殺人犯及劫匪的組合。

朗拿甸奴球員時代風光無限：

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朗拿甸奴捲入假護照風波的起因，源於他和兄長在2015年因為在沒有合法牌照下，於巴西瓜伊巴湖（Lake Gauiba）的永久保育區設下漁梁（一種捕魚工具），當地法院在2018年判處兩人有罪及罰850萬美元。惟他們未能付清罰款，巴西高等法院決定禁止二人離開巴西，取消他們的護照。美聯社指，朗拿甸奴在2019年9月與檢控官達成協議後獲發回護照，但未知他和羅拔圖沒有使用巴西護照到巴拉圭的原因。