【單車】環法冠軍干達度拍賣籌款　「禁忌戰車」曾奪環意總冠軍

西班牙單車名將干達度（Alberto Contador）近期不時都會於社交網站開Live，呼籲車迷留於家中練習，日前決定為抗疫再出多一分力，網上拍賣自己於2011年奪得環意時使用的戰車，將會全數捐給西班牙紅十字會。

新冠肺炎肆虐全球，西班牙最近更追過意大利，成為歐洲最多確診個案國家，確診數字直逼15萬，並有14792宗死亡個案。三大賽（環法、環意及環西）都曾奪標的干達度在自我隔離期間,不停呼籲自己的支持者留在家中，並直播自己於家中練習的片段，與車迷分享自己的訓練菜單，希望他們留在家中繼續練習，保持狀態。

疫情嚴峻，干達度決定為抗疫再出一分力，香港時間周四（9日）宣布拍賣自己於2011年奪得環意時使用的Specialized S-Works tarmac SL3單車。這台單車亦曾隨干達度征戰當年環法，手把來自FSA，變速器為SRAM的環法特別版，Shimano「鏈餅」，腳踏則是於香港有「波板糖」之稱的Speedplay，車輪則為Zipp的202。

這台干達度專屬戰車車身亦有不少特別之處，除了貼上車手名字及國籍的貼紙，座位下更有粉紅、黃及紅色的倒人字紋，象徵干達度曾奪環意、環法及環西三大賽錦標。

近距離睇干達度抗疫戰車（按圖放大）

+ 2

干達度2011年於環法以總排名第5名完成比賽。（Getty Images）

干達度日前於自己家中的地下單車庫，拍片宣布拍賣單車時說：「這台單車對我來說十分特別，由埃特納山（干達度於環意贏得此分站）到環法的阿爾杜維茲進攻，我都騎這台車。」干達度表示之後將全數捐給西班牙紅十字會，香港時間凌晨2時於eBay開始拍賣，起價2500歐元，不足一小時已突破10000歐元大關，至今已達13500歐元。

這台「特別」戰車為這名西班牙名將車庫中40台單車其中一台，並存放了他贏得的獎盃。不過，干達度本人很少於自己的社交網站「Show off」車庫，僅有外國單車網站《Cycling News》曾拍攝這個神秘豪車車庫。

干達度退休後創立自家單車品牌A Bikes。（Getty Images）

誤服禁藥 部分紀錄遭取消

干達度今次為什麼故意挑2011年的戰車，背後原因就只得他自己知道，但這台戰車亦可被稱為「禁忌戰車」，因為干達度曾因服用禁藥，使得他在2010年7月至2012年2月的比賽成績全數被取消。

事源2010年9月，干達度自爆於同年7月環法休息日提供的藥檢樣本，發現有克倫特羅（Clenbuterol），一種β2-腎上腺素受體促效劑。干達度抗辯自己連日尿液測試都通過，認為是食品污染所致。當時已贏得環法的干達度陷入禁藥風波，本來被西班牙單車總會罰停賽一年，但反來上訴成功，撤銷所有起訴。

不過，國際單車聯會及世界反禁藥組織不服，向體育仲裁法庭（CAS）提出上訴。雙方拖拖拉拉到2012年才有結果，CAS判干達度誤服禁藥罪成，2010環法冠軍、2011年環意冠軍等成績都被取消，並禁賽到2012年8月，當時效力的Saxo Bank車隊亦與他解約。惟6月車隊又宣布再度聘用干達度，復出更贏得環西冠軍。