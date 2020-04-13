【足球轉會】施丹變招為皇馬添活力　今夏鎖定兩大目標

雖然歐洲球壇繼續停擺，但轉會的傳聞似乎不受影響，西班牙傳媒《阿斯報》透露皇家馬德里主帥施丹，有意在夏天引入普巴及艾寧夏蘭特，以增強球隊的反擊能力。

施丹在去年回歸皇家馬德里執教後，雖然已購入夏薩特及盧卡祖域等球員，但他的增兵大計仍未結束。根據《阿斯報》的報道，施丹有意一改皇馬控球在腳的踢法，以快速反擊攻破對手大門，但在皇馬現有的人腳中，如沙治奧拉莫斯﹑莫迪歷及賓施馬等主力球員，年紀已超過30歲，對於施丹實行高速反擊的戰術或有點吃力。

施丹希望收購年青的球星，加上回收一眾外借兵，逐步進行換班的計劃，而曼聯的普巴及多蒙特的艾寧夏蘭特正是施丹的「頭號目標」。

施丹收購名單又添一神鋒 今夏清瘀血或踢走12球星

西媒指皇馬主帥施丹有意改變球隊踢法，並計劃增兵加強球隊活力。（資料圖片／Getty Images）

《阿斯報》的施丹理想11人名單：

+ 7 + 6 + 5

作為「疑似轉會」紅人的普巴，施丹過去曾多次傳出有意引入同鄉加盟皇馬，取代今季彈起的費達歷高華維迪（Federico Valverde），與卡斯米路及卻奧斯合組中場線。

皇馬正選前鋒賓施馬今季在前線攻入14個聯賽入球，但已經年屆32歲，施丹原希望以新加盟的盧卡祖域取代其位置，可惜該名22歲的塞爾維亞箭頭表現麻麻，至今僅攻入兩個聯賽入球。

雖然夏蘭特在冬季轉會窗剛轉投多蒙特，但他的名字繼續與皇馬扯上關係，既年青﹑入球能力又高的夏蘭特，正是取代賓施馬的最佳人選。

盧卡祖域加盟皇馬後表現平平，更盛傳將被放售。（資料圖片／Getty Images）

有機會被施丹放棄的球星（按圖看原因）