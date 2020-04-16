【英超】利物浦門將卡利奧斯歐聯決賽夢魘猶在　避談重返晏菲路

作為門將，一次犯錯足以成為生涯中污點，可見當守門員的沉重壓力。 兩年前的歐聯決賽，當時代表利物浦的卡利奧斯在該仗的連番失誤，至今夢魘仍然纏繞着他，更多次受到死亡恐嚇。 卡利奧斯在受訪時表示，與利物浦主帥高普及所有人保持良好的關係，並感覺自己「仍然是紅軍的一分子」。

卡利奧斯（Loris Karius）在2018年的歐聯決賽犯下兩個嚴重錯誤，令利物浦將冠軍獎盃拱手「送給」皇家馬德里，個人職業生涯就此步向低潮。

利物浦急急天價簽入巴西門將艾利臣比加（Alisson Becker）取而代之，卡利奧斯「無得留低」，被外借至土耳其勁旅比錫達斯兩年。想不到在水平較低的土超依然不時出現失誤，兩年過去，比錫達斯無意把他買斷，該名德國籍門將前途未卜。

比錫達斯目標鎖定祖赫特 利物浦靚仔門將前途未卜

卡利奧斯在兩年前歐聯決賽的犯錯後，大大影響他的職業生涯。（資料圖片／Getty Images）

不甘被球迷人身攻擊

卡利奧斯早前接受德國《體育圖片報》訪問時，再度談及當年歐聯決賽一役後的經歷，指球迷對他作出人身攻擊是越界的行為，「我理解球迷在場內喝倒彩，但球迷在網上對我人身攻擊，甚至死亡恐嚇也是嚴重行為。這些在網上隱藏身份的網民對我充滿敵意，如果我一一細閱相信兩天也不能安睡。」

面對一切惡意留言，卡利奧斯亦有點無奈及不忿，「在我該仗的失誤後，人們彷彿統統忘記我以前交出的美妙撲救。我在賽後證實有腦震盪的跡象，但球迷們紛紛認為我在找藉口，我認為這是對我不公平的。」

卡利奧斯在外借比錫達斯期間，依然不時犯錯。（資料圖片／Getty Images）

「我仍是利物浦一員」

與利物浦的合約直至2022年才屆滿，卡利奧斯被問及前途時未有正面回答，但他表示與主帥高普及教練團隊保持良好關係，「我現時將繼續專注為比錫達斯出戰，加上因為疫情關係，現時討論今夏的事亦言之尚早。」

利物浦正選門將毫無懸念繼續由艾利臣擔任，副選估計要視乎阿祖安（Adrian）意向。33歲的阿祖安加盟一季以來表現出色，即使歐聯16強對馬體會的失誤間接導致球隊衛冕失敗，仍備受愛戴和信任。有指西班牙不乏球會希望羅致他當正選，暫時未知他的個人取態。由此可見，是否歸隊根本不由卡列奧斯選擇，「我不希望回答成為傳媒炒作的題目，但我和主帥高普及守門員教練經常聯絡，使我感到即使在外借期間，仍然是利物浦的一員。」

同屬德國人的卡利奧斯與主帥高普不時聯絡，並使他依然感到自己是利物浦的一員。（資料圖片／Getty Images）

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