【港超聯】PES 2020電競比賽爆超現實賽果　球迷倡足總來季續辦

香港足球總會破天荒舉辦港超聯PES 2020（又名：Winning Eleven）電競比賽，賽事今日（17日）進行決賽日，由在現實港超聯中排榜尾的標準流浪，對戰排尾3的愉園，結果流浪在陣中中場劉智樂操控下贏得首屆冠軍。

足總昨日公布港超聯不早於8月15日重啟，會方在賽事停擺期間舉辦「港超聯在家作賽」網上電競港超比賽，由10支港超球隊以電競遊戲PES 2020爭奪冠軍。比賽經過周三（15日）初賽日後，傑志、愉園、冠忠南區及標準流浪分別勇闖4強，並於今日（17日）決出最終王者。

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港超電競比賽決賽日第一場，由愉園職員「愉蛋」及傑志吉祥物「傑仔」對撼。（香港超級聯賽Facebook直播截圖）

足總原定於晚上6時為比賽進行網上直播，惟直播最終因技術問題而延遲45分鐘開始，而比賽進行時畫面也不時出現停頓，引起部份球迷鼓譟。

今日直播跟初賽日比賽，收睇人數稍為回落，最高峰時獲約700人同時觀看。不過直播仍吸引不少港超球員收看，包括李毅凱、陳肇麒、歐陽耀冲、中村祐人等；而雖然佳聯元朗已於賽事中出局，其主帥郭嘉諾亦有加入直播支持活動。

PES 2020港超比賽畫面超逼真，即睇比賽圖輯：（按圖放大）

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決賽戲碼超現實 流浪劉智樂操控自己奠勝

賽事冠軍戰由在現實港超聯中排行最尾的標準流浪，以及位列尾三的愉園爭奪錦標，戲碼不禁令球迷感嘆，有網民稱「流浪入決賽，好感動」，又指「當年的流愉大戰返來啦」。由球隊中場劉智樂控制的流浪，在晉級過程中已頻頻在遊戲中使用自己取得入球，被電競評述員大讚，「他對自己的功能及技巧很熟悉。」

結果劉智樂在決賽中故技重施，靠自己攻入致勝球，以1：0氣走愉園，贏得首屆港超電競賽事冠軍；而愉園中鋒加維蘭，則成為賽事神射手。劉智樂在賽後接受訪問，直指對奪冠感到相當高興，「決賽大家互有攻守，獲勝有點幸運。足總這次舉辦比賽，目的是讓大家安坐家中抗疫，很開心自己能為球迷及球員帶來娛樂，也期望疫情可盡快過去。」

港超電競比賽決賽戲碼超現實，由真實世界中排榜尾的流浪鬥位列第8的愉園。（香港超級聯賽Facebook直播截圖）

劉智樂操控自己在遊戲中頻頻建功，助流浪贏得冠軍。（香港超級聯賽Facebook直播截圖）

球迷冀足總再辦電競比賽 增本地球員知名度

至於季軍戰方面，冠忠南區在夏志明控制下，最終憑自己在遊戲中交出1入球1助攻，以2：0擊敗派出吉祥物「傑仔」參賽的傑志，贏得季軍。

首屆港超電競比賽圓滿結束，勝出球隊代表獲豐富獎品，包括足球遊戲PES 2020、1000元預付咭等。這次賽事在本地球壇引起迴響，部份球迷因此建議足總應將比賽恆常化，「比賽可宣傳本地球員，有正面推廣之餘，同時亦有商業價值。」

疫情下的港超比賽：（按圖放大）

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