全運會2025日期+香港項目+地點賽程　大灣區廣州深圳賽區懶人包

全運會2025（第十五屆全國運動會/十五運會）首次由粵港澳三地聯合舉辦，香港將承辦八個競賽項目，包括兩屆奧運金牌項目劍擊、籃球（男子22歲以下組）、場地單車、高爾夫球、男子手球、七人欖球、三項鐵人及沙灘排球，另有群眾項目保齡球。至於備受港人歡迎的跳水和乒乓球，分別於廣州和澳門舉行。

本文詳列全運會2025日期、各賽區項目、場館地點和賽程等，詳細資料將隨官方公布陸續更新。



全運會2025｜比賽日期

日期：2025年11月9日至11月21日

黃金寶於2009年勇奪全運會男子個人公路賽金牌。（政府新聞處）

2021年，李慧詩展示奧運會和全運會贏得的獎牌。（廖雁雄攝）

全運會2025｜香港項目及比賽地點或場館

籃球（男子22歲以下組）：香港體育館

場地單車：香港單車館

劍擊：啟德體育園

高爾夫球：粉嶺高爾夫球場

手球（男子）：啟德體育園

七人欖球：啟德體育園

三項鐵人：中環海濱

沙灘排球：維多利亞公園

以上為八個競賽項目，香港亦會承辦群眾項目保齡球，將在啟德體育園作賽。

啟德體育園主場館。（啟德體育園提供）

三項鐵人亞洲盃曾於中環舉辦。（資料圖片；01體育袁志浩攝）

全運會2025｜跳水、乒乓等熱門項目比賽地點

跳水、乒乓球、羽毛球等項目，備受香港人歡迎，這些項目將落戶廣州賽區、深圳賽區或澳門賽區，詳情如下：

廣州賽區：賽艇、獨木舟、現代五項、跳水、水球、射擊、足球（女子U16）、田徑（不包括馬拉松及競步）、霹靂舞、排球（男子U20、男子U18）、彈床、運動攀登、武術套路

如果全紅嬋出戰全運會2025，市民將可到廣州觀戰。（路透社）

深圳賽區：羽毛球、拳擊、射箭、籃球（五人制女子U22）、游泳、足球（男子U20、男子U18）、單車（花式BMX、競速BMX）、藝術體操、馬術、排球（女子U18）、田徑（馬拉松）

孫楊期望再戰全運。（資料圖片）

王昶（左）在巴黎奧運期間大受歡迎。（路透社）

珠海賽區：田徑（競步）、單車（公路）、網球

佛山賽區：籃球（五人制女子成年組）、足球（女子成年組）

肇慶賽區：體操、柔道、足球（女子U18）

汕頭賽區：滑浪、手球

湛江賽區：武術散打

梅州賽區：足球（男子U16）

惠州賽區：跆拳道、滑板

汕尾賽區：帆船

東莞賽區：籃球（五人制男子成年組）、舉重

李雯雯為中國代表團取得巴黎奧運第40面金牌。（視覺中國）

中山賽區：棒球、壘球、籃球（五人制女子U18）

江門賽區：排球（男子成年組、女子U20）、單車（山地）、韻律泳

清遠賽區：摔跤

雲浮賽區：曲棍球

澳門賽區：乒乓球、三人籃球、五人籃球（男子U18）、排球（女子成年組）、群眾項目空手道

王楚欽（右）與孫穎莎（左）。（路透社）

李盈瑩（12號）是中國女排現役得分王。（Getty Images）

全運會2025｜免費電視直播

目前還未公布詳情，稍後將會更新。全運會統籌辦公室主任楊德強早前表示，希望香港及廣東的電視台都可參與節目製作及轉播項目，稍後會與央視商討。

全運會2025｜售票詳情

全運會2025門票價格未定，全運會統籌辦公室主任楊德強預計，門票將定價相宜，且大部分可供公眾購買，亦會開發新網站售票。

全運會2025｜義工招募計劃詳情

「第十五屆全國運動會香港賽區義工計劃」網站已經啟用，符合以下基本要求，即日起至2024年9月20日可於網站申請成為香港賽區義工。

1. 2024年12月31日當天年滿18歲，並持有有效香港身份證

2. 能操廣東話及普通話

3. 具一定體力和耐力以應付相關工作

4. 必須參加義工培訓課程，包括約2天的實體培訓及網上培訓（出席率不少於70%）

香港賽區義工隊伍主要負責各競賽項目和群眾賽事活動的抵港及離港接待、觀眾服務、嘉賓接待、人流管制、交通物流及餐飲管理等。

大會將於2024年8月至11月期間與合適的申請人面見遴選，2024年底陸續通知申請結果。

「第十五屆全國運動會香港賽區義工計劃」網站：

https://www.2025ngvolunteer.hk/

男子花劍選手崔浩然2013年出戰瀋陽全運會，大受義工歡迎。（資料圖片；李思詠攝）

全運會2025｜香港隊去屆成績

去屆全運會於2021年在陝西舉行，香港隊當時獲得2金5銅，兩面金牌來自單車隊，李慧詩和李思穎分別於女子場地爭先賽和個人公路賽封后。至於歷來最好成績一屆，則是2017年天津全運會，港隊當時奪得2金7銀7銅。

2021陝西全運會

金牌 李慧詩（單車） 女子場地爭先賽

金牌 李思穎（單車） 女子個人公路賽

銅牌 梁嘉儒（單車） 男子場地全能賽

銅牌 李慧詩（單車） 女子場地競輪賽

銅牌 劉知名（空手道） 男子個人形

銅牌 蔡俊彥/張小倫/楊子加（劍擊） 男子花劍團體賽

銅牌 江旻憓（劍擊） 女子重劍個人賽



全運會2025｜香港隊獎牌全紀錄 黃金寶揭歷史一頁 單車隊大贏家