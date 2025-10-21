全運會2025香港隊名單｜港隊誰人參賽？張家朗蔡俊彥何詩蓓在陣

第十五屆粵港澳全運會即將開幕，香港隊派出歷來最龐大代表團，共602名運動員角逐28個競賽項目。香港隊自1997年回歸後首次參加全運後，至今每屆賽事都有金牌落袋，共獲得10金4銀9銅，港隊今屆希望突破一屆兩金的成績，力爭史上最佳成績。



香港隊代表團早前在九龍公園體育館進行授旗儀式。（廖雁雄攝）

全運會｜港隊派史上最大代表團 逾600健兒爭牌 馬會獎金上調5成

田徑



男子100米 郭俊廷﹑鍾梓聖﹑葉景維

男子110米跨欄 廖曉朗﹑張宏峰﹑張紹衡

男子200米 葉景維﹑古綽峰﹑吳君浩

男子400米﹑男子400米跨欄 陳俊浩

男子800米﹑1500米 金智武

男子10000米 謝俊賢

男子跳高 張銘雄﹑祈尊康﹑黎柏希

男子跳遠 黃珀恒﹑陳銘泰﹑羅毅謙

男子三級跳 陳志強﹑黃俊穎

男子標槍 許懷熙

男子20公里競步 錢文傑

男子馬拉松 林穎璋﹑張耀樑



女子100米 陳佩琦﹑江俊淇﹑白凱文

女子100米跨欄 呂麗瑤﹑盛楚殷

女子200米 邱蒨庭﹑李紫桃﹑徐穎恩

女子400米 徐穎恩﹑馬穎雯﹑蔡思晨

女子400米跨欄 馬穎雯

女子1500米﹑3000米障礙賽 曾曉彤

女子10000米 姚潔貞

女子跳高 張靜嵐﹑鍾慧欣﹑黃沅嵐

女子跳遠 俞雅欣﹑賈慧妍﹑李曉頤

女子三級跳 陳彥霖

女子標槍 鄺施愛

女子馬拉松 羅映潮﹑屈旨盈﹑司徒兆殷



男子4X100米接力 郭俊廷﹑鍾梓聖﹑葉景維﹑陳一樂﹑李康傑﹑吳君浩

女子4X100米接力 陳佩琦﹑江俊淇﹑白凱文﹑鄧焯文﹑庾沛怡

混合4X100米接力 郭俊廷﹑鍾梓聖﹑葉景維﹑陳一樂﹑李康傑﹑吳君浩﹑陳佩琦﹑江俊淇﹑白凱文﹑鄧焯文﹑庾沛怡

女子4X400米接力 徐穎恩﹑馬穎雯﹑蔡思晨﹑鄧佩君



全運會｜港隊田徑公布51人名單 呂麗瑤四度出戰冀破今季最佳

香港隊在今屆全運派出51人出戰。（梁鵬威攝）

游泳



男子50米蝶泳 何甄陶、李昇海、陳鎡樵

男子100米蝶泳 古逸豪、朱修平、李昇海

男子200米蝶泳 王一舜

男子50米背泳 陳鎡樵、何沛熹

男子100米背泳 陳鎡樵、劉紹宇、何沛熹

男子200米背泳 張勇

男子50米蛙泳 徐奕祺、麥世霆、張智傑

男子100米蛙泳 麥世霆、徐奕祺、趙浩俊、張智傑

男子200米蛙泳 麥世霆、趙浩俊、張智傑

男子50米自由泳 陳一鳴、何甄陶

男子100米自由泳 何甄陶、李昇海、陳一鳴

男子400米自由泳 賴敬和

男子1500米自由泳 王一舜

男子200米混合泳 劉平治、盧梓霖

男子400米混合泳 盧梓霖、王一舜

男子4X100米自由泳接力 陳一鳴、何甄陶、李昇海、盧梓霖

男子4X200米自由泳接力 賴敬和、王一舜、麥世霆、盧梓霖

男子4X100米混合泳接力 陳鎡樵、麥世霆、何甄陶、古逸豪



女子50米蝶泳 楊凱晴

女子100米蝶泳﹑200米蝶泳 楊凱晴、文雪兒

女子50米背泳 陳梓瑜、張心悅

女子100米背泳 陳梓瑜、張心悅、何佩恩

女子200米背泳 張心悅、何佩恩、陳梓瑜

女子50米蛙泳 張穎怡、文薈喬、何詩蓓、林凱喬

女子100米蛙泳 文薈喬、高嘉蓮

女子200米蛙泳 林凱喬、高嘉蓮

女子50米自由泳﹑100米自由泳 何詩蓓、李芯瑤、馬紫玲

女子200米自由泳 何詩蓓、馬紫玲、王欣桐

女子400米自由泳 馬紫玲、王欣桐

女子200米混合泳 文薈喬、吳麗華

女子400米混合泳 高嘉蓮、吳麗華、王欣桐

女子4X100米自由泳接力 文薈喬、李芯瑤、馬紫玲、吳麗華

女子4X200米自由泳接力 文薈喬、李芯瑤、馬紫玲、王欣桐

女子4X100米混合泳接力 張心悅、文薈喬、李芯瑤、楊凱晴

男女4X100米混合泳接力 張心悅、李芯瑤、麥世霆、古逸豪



馬拉松游泳

男子10公里 冼展霆、鄺一藍、陳浚軒

女子10公里 聶芷彥、林柏彤



何詩蓓將出戰4個項目。（資料圖片/Getty Images）

韻律泳（花樣游泳）

女子雙人韻律泳 朱家泳、熊詩晴

女子集體韻律泳 朱家泳、熊詩晴、藍諾恩、黃穎嘉、胡翹洛、賴曉妍、林資洋、楊姿華、趙詩韻



跳水



男子3米板 阮柏彥

男子雙人3米板 阮柏彥、阮柏鈞

女子1米板 陳梓銘、王子依

女子3米板 陳梓銘

女子雙人3米板 梁家繕、王雨貝茜



男子水球



李旨桓、張梓軒、張焯稀、程梓舜、何浚鏗、李澤仁、姜立潼、曾浩霖、吳敖甄、黃子懷、黃樂齊、阮承佑、鄭希文、陳律言、陳 亮



港隊出戰ILCA單人帆船的杰朗風、高文思、洛雅怡、貝俊龍（由左至右）。（黃寶瑩攝）

全運會滑浪風帆港隊成員：左起張子悅，鄭清然，馬君正，歐令揚。（中國香港滑浪風帆會提供）

全運會｜帆船港隊8將征汕尾衝擊首牌 17歲小將圓夢偕師兄出戰

全運會︱滑浪風帆港隊力爭24年後再奪牌 16歲小將為備戰停學一年

帆船

男子愛爾卡7級 貝俊龍﹑杰朗風

女子愛爾卡6級 洛雅治﹑高文思

女子49人級 普珺麗﹑麥曉彤

男子49人級 阿輝﹑祥傑



滑浪風帆

男子水翼帆板級（iQFOiL） 鄭清然﹑歐令揚

女子水翼帆板級（iQFOiL） 馬君正﹑張子悅



香港單車隊派出25人大軍。（廖雁雄攝）

全運會︱香港單車隊望延續每屆有牌走勢 李思穎力爭衛冕

單車



男子公路單車 劉允祐、繆正賢、曹棨光、吳森鐳、朱浚瑋、伍柏亨、游秉璋、張仕浩、胡俊賢

女子公路單車 梁寶儀、梁穎儀、李思穎、楊倩玉、張履檾、關旨

男子場地單車短距離 莫沚駿、翁浚皓、杜棹熙、吳保利

女子場地單車短距離 程嬿珊、吳思穎、童森﹑楊礎搖

男子場地中長距離 繆正賢、曹棨光、朱浚瑋、伍柏亨、劉允祐

女子場地中長距離 梁寶儀、梁穎儀、李思穎、楊倩玉﹑關旨君

男子山地單車 賴俊健

女子山地單車 關旨君、余海廸



鄧俊文/謝影雪。（夏家朗攝）

羽毛球



成年組

男子單打 伍家朗、李卓耀、吳英倫

女子單打 盧善恩、馬子雪、楊芯宜

男子雙打 洪魁駿、楊盛才、羅卓謙、呂俊瑋

女子雙打 楊雅婷、楊霈霖、呂樂樂、曾曉昕

混合雙打 鄧俊文、呂俊瑋、謝影雪、傅智恩

男子團體 伍家朗、李卓耀、吳英倫、洪魁駿、楊盛才、羅卓謙、呂俊瑋、鄧俊文、李晉熙、陳延澤

女子團體 盧善恩、馬子雪、楊芯宜、楊雅婷、楊霈霖、呂樂樂、曾曉昕、謝影雪、傅智恩、梁珈穎

青年組男子團體 林家滔、韋梓雋、翁璟滔、鍾晴、陳以熙、張世成、鄧志輝、鄭英杰、楊順安、禹智睿

青年組女子團體 陳穎琳、廖愷喬、黃怡、葉心悠、李凱琳、王恩琳、洪可昕、朱穎姿、俞綺翹、歐陽穎芝



由張家朗﹑蔡俊彥領軍的男子花劍隊，將在啟德主場爭史上首面全運金牌。（中國劍擊總會圖片）

劍擊



男子花劍個人賽 張家朗、蔡俊彥、梁千雨

男子花劍團體賽 張家朗、蔡俊彥、梁千雨﹑吳諾弘

女子花劍個人賽 符妤名、鄭曉為、關渝澄

女子花劍團體賽 符妤名、鄭曉為、關渝澄、吳佳蔚

男子重劍個人賽 何瑋桁、方凱申、吳浩天

男子重劍團體賽 何瑋桁、方凱申、吳浩天、劉昊峯

女子重劍個人賽 佘繕妡、陳渭泠、朱嘉望

女子重劍團體賽 佘繕妡、陳渭泠、朱嘉望、吳海諦

男子佩劍個人賽 陳樂熹、何柏霖、何思朗

男子佩劍團體賽 陳樂熹、何柏霖、何思朗、羅浩天

女子佩劍個人賽 薛雅齊、朱詠翹、梁洛文

女子佩劍團體賽 薛雅齊、朱詠翹、梁洛文、劉綺程



早前世大運奪金的姚鈞濤與陳顥樺再度出戰。（資料圖片／陳葦慈攝）

乒乓球



成年組

男子團體 黃鎮廷、陳顥樺、姚鈞濤、林兆恒、何鈞傑

男子單打 黃鎮廷、陳顥樺

女子團體 杜凱琹、朱成竹、吳詠琳、林依諾、黃凱彤

女子單打 杜凱琹、朱成竹

混合雙打 黃鎮廷、姚鈞濤、杜凱琹、吳詠琳



青年組

男子團體 黎騏豪、邸鈞霆、羅嘉杰、王昀希、文龍壐

男子單打 黎騏豪、邸鈞霆

女子團體 蘇籽童、麥明芯、阮芯諾、羅心怡、黃祉睿

女子單打 蘇籽童、麥明芯

混合雙打 黎騏豪、羅嘉杰、蘇籽童、麥明芯



黃澤林。（Getty Images）

網球



男子單打 黃澤林、程銘燦、王子夫、鄭肇致

女子單打 王康怡、張瑋桓、胡可澄、伍曼瑩

男子雙打 黃澤林、黃俊鏗、鄭肇致、王子夫

女子雙打 王康怡、張瑋桓、梁筠彤、伍曼瑩

男子團體 朱鍇泓、王子夫、程銘燦、譚善恆、金、鄭肇致、陳珏汛

女子團體 石卓盈、陳巧澄、黃鈴真、黎清嵐、黃瀅芝、萩奈央巳、楊皓晴



皮划艇



男子四人皮艇500米 張朗然、張子衝、蘇柏賢、蔡奕伸

男子雙人皮艇500米 張子衝、蘇柏賢

男子單人皮艇1000米 張朗然

男子單人皮艇﹑男子極限皮艇（激流回旋） 梁梓俊



馬術



三項賽 何誕華、吳蓓華、蘇昱軒

盛裝舞步賽 何苑欣、陳萃彥、陳寶玲、黃尚頤

場地障礙賽 梁巧羚、沈憶淇、林立信、賴楨敏



高爾夫球



男子團體及個人 許龍一、黑純一、張雄熙、沈弘毅

女子團體及個人 陳芷澄、韓紫琳、劉弦、丁慧中



體操



男子成年組個人賽 吳家祺、張正

女子成年組個人賽 陳卓琳、曾凱緣

藝術體操個人全能賽 洪嘉怡、李庭萱

女子青年組團體賽 陳蓉、黃恬晴、劉加澄、黎曉澄、黎芷晴

蹦床男子個人賽 李冠緯

蹦床女子個人賽 劉潔瑩



手球



男子隊

黃俊灝、陳浩諺、梁嵐熹、黃澤橋、黃健、連潤滔、陳梓朗、黃靈聰、劉健斌、謝永輝、簡翊暉、葉冠雄、簡翊文、李少聰、葉冠英、郭斯鳴



女子隊

陳錦玲、杜嘉敏、曾婉琳、李文雅、張敏珊、張美娥、莊斯琪、馮詩銘、洪卓翹、孔倩瑜 、盧紀嵐、黃綺婷、鄔梨鈴、姚希欣、戴子怡、廖可晴



曲棍球



女子隊

鄭苑儀、 陳伊汶 、 陳彥呈 、 DULEYHANNAH MARY ELIZABETH、康嘉文、鄺安蒨、劉沛施、顏悅、羅嘉敏、張學頤、BRUCE NICOLA JANE MAY YEE、羅瑤萊、李采盈、方璟娸、王昫柔、陸熙瑜、張芊、李詠揚、全思思、吳敏兒



柔道



男子66公斤級 王嘉祺

男子73公斤級 麥康年

男子81公斤級 李玨穎

女子48公斤級 王嘉莉、何樂怡

女子52公斤級 徐淑琪

女子57公斤級 楊諾琳



趙顯臻早前在亞錦賽奪金。（Hong Kong, China Rowing Association Facebook）

賽艇



男子雙人單槳 陳至鋒、黃鉦

男子雙人雙槳 夏赫、何永輝

男子四人單槳 林新棟、杜兆保、陳柏匡、陳迪麟

男子四人雙槳 伊斯蘭穆、廖震奧、廖崇禮、麥可靖

男子輕量級單人雙槳 趙顯臻

女子雙人單槳 梁瓊允、黃湘儀

女子雙人雙槳 陳慧希、張菀珊

女子四人雙槳 楊智喬、崔雅文、黃樂堯、劉捷

女子輕量級雙人雙槳 白麗琪、梁穎桉

女子羽量級單人雙槳 洪詠甄



海岸賽艇

男子單人雙槳 趙顯臻

女子單人雙槳 張菀珊

混合雙人雙槳 趙顯臻、張菀珊



七人欖球



男子隊

蔡紀駿、高凡迪爾、虎拿當尼、BRIEN SEBASTIAN RILEY、李卡度、拜恩菲立斯、芮飛、于力仁、靴貝特、房傑鋒 、丹馬克 、甘子奇 、 薩耶斯 、 STEWART COX RORY MURDOCH、麥浚勇



女子隊

歐景桃、歐陽倩怡、莊嘉欣、陳穎、伊洁茜、陳楚琪、苗頌雅、高香慧、李念殷、藍嘉敏、潘凱恩、河春花、Lynam Sabay Isabella、何維銨、霍山文



三項鐵人



男子個人 奧斯卡﹑Robin Elg﹑黃子圖

女子個人 蔡欣妍、韋祺、彭詩雅

混合接力 奧斯卡﹑Robin Elg﹑韋祺、彭詩雅



籃球



男子成年組

曾湛元、梁兆華、惠龍兒、梁嘉顯、蔡再懃、葉耀邦、徐遠征、許烜行、楊睿騏、楊和、馬港燊、陳曉峰

男子22歲或以下組

黃雋羲、黃彥量、黃宇恒、高金衛、鍾志榮、盧學銘、楊博文、蔡浩東、梁子森、翟晉德、曾朗謙、鍾子豪、戴承毓、吳翊旺、倪嘉仁、吳委峻

女子成年組

陳穎欣、吳欣潼、張楚盈、任栩燕、徐穎榆、李佩沛、黃靖浠、劉倩婷、鄧詠恩、黃雅婷、趙珈萮、何珮盈

三人籃球男子組

林俊達、陳永熹、楊瑞鴻、鄧力嘉、周富謙、徐澤成

三人籃球女子組

唐曉蕾、關海珮、李祉均、馬丹鳳、楊溢希、林普茵



排球



男子隊

袁思偉、温迦南、林延俊、梁浩賢、陳敬凱、劉健勤、江卓軒、林思樂、蕭加堯、黃卓楠、鄭旨睿、譚竣顥

女子隊

彭泳琳、馮芷茵、余映姿、黃韻嫒、詹穎琳、方家宜、梁雅貽、孫綺彤、張曉諾、李潔心、嚴泳妮、沈嵐



沙灘排球



男子沙排 謝鍵泓、黃嘉潤

女子沙排 杜詠彤、杜詠雯、袁廷芝、歐陽瑋欣



霹靂舞



男子 曾子驊、施嘉鑫

女子 陳嘉怡、黃昭惠



香港攀岩代表陳星辰。（廖雁雄攝）

攀岩



女子組攀石 陳星辰、黃淨淳

女子組難度 陳星辰、黃浠蕎

女子組速度 陳星辰

男子組攀石 陳翔志、陳致滔

男子組難度 陳翔志、歐智峰

男子組速度 陳翔志、黃卓楠



壘球



女子隊

林佩君、龐叡芝、劉曉君、劉雪汶、黃楚曦、陳穎琛、趙澆慰、林天心、陳曉欣、黃皓晴、洪錦琳、馮凱淇、陳秀蕊、李卓彤、王馨馨



棒球



男子隊

陳卓喬、陳思宇、鄭鎧𩃀、鄭宇軒、張立強、方溍希、馮安生、簡博熹、林澧謙、李浩誌、李朗晴、梁家豪、梁琛岦、馬翰文、莫峻林、吳子霆、吳有朋、司徒泓軒、譚浩賢、杜柏翹、曾健南、黃睿鋒、温子賢、黃泳森



武術



套路

男子團體三人徒手對練 何証騫、黃礎惟、丁健乘

男子個人南拳南刀南棍全能 丁健乘﹑周俊宇

男子團體槍術、劍術 陳錦松

男子個人太極拳太極劍全能 楊頌熹、梁溢昇

男子個人長拳刀術棍術全能 何彥政、楊卓言

女子團體二人器械對練 王敬涵、嚴穎桐

女子個人太極拳太極劍全能 楊千締、顏嘉穎

女子個人長拳劍術槍術全能 沈曉榆、黃敏婷

女子個人南拳南刀南棍全能 曾楚喬

女子團體刀術、棍術 楊子瑩



散打

男子個人60公斤級 梁宇航

男子個人75公斤級 張溢霖

男子團體56公斤級 鄧敬彥

男子團體65公斤級 余卓燊

男子團體90公斤級 蔡嘉豪



足球



男子16歲以下組

鄧沛諄、劉溢嵐、韋懿洋、潘永祺、方晉杰、黃安游、莊植舜、鮑學賢、陳傑智、黎學雋、黃溢軒、梁祉賢、鍾浩揚、黃舜、馬烙、余立峯、羅建峰、馬弘熙、戴中銘、余靖珏、黃溢進﹑林峻穎



跆拳道



女子49公斤級 林小慧

女子57公斤級 蘇園婷

男子58公斤級 卓俊延

男子68公斤級 盧蔚豐

男子80公斤級 譚政南



射擊



男子25米手槍速射 陳浩輝

女子10米氣手槍 成灝澂



射箭

複合弓混合團體賽 陸國恒、鄭鴻婷

反曲弓男子個人賽 郭賢霽

