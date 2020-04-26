【新界行山路線】青龍頭行圓墩郊遊徑　尋客家古村賞千島湖美景

天文台預報行山當周中期天氣轉差，有雨及雷暴，行山線要找平坦的路，就行圓墩郊遊徑吧，由青龍頭起步。 （行山日期：2017年4月12日；編按：疫情期間避免外出，待疫情好轉才去行吧！）

當天早上天陰未有下雨，與源哥在綠楊坊MX早餐，早上9時30分在荃灣站集合，天氣預報嚇怕了行友，有10人出席，8人到小巴站搭96M入青龍頭，安哥夫婦已在等候，10人齊集青龍頭小巴總站。

整理行裝後，沿車路上行至大欖郊野公園範圍拍大合照，拍照後沿引水道前行一段，右邊有路上山至圓墩村，現為民安隊營地。到達民安營，在古村前拍拍照。

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按圖看清路線、沿途風景、設施▼

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稍事小休後，繼續沿郊遊徑前行，接大欖涌水塘路，沿途欣賞千島湖美景。沿郊遊徑兜兜轉轉走回吉慶橋大休。大休後走上大棠山道，經楓香林，大棠度假村、燒烤場地出大棠路口午膳，最後搭小巴出元朗，再搭車離開。

按圖看清路線、沿途風景、設施▼

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建議放入背囊的行山裝備：

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上山前先了解行山禮儀：

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（部份相片取自隊友）

【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】