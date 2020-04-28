【英超】球迷福音！英國政府冀盡早復賽　有望6月8日回歸

6月8日，對一眾英超球迷或是十分重要的日子，根據多間英國傳媒報道，英國政府與英超賽會舉行會議，希望在6月初重開球季，並在7月底前完成。 阿仙奴等英超球隊在周一（27日）重開球會的訓練基地，讓一眾球員在安全的情況下逐步復操。

阿仙奴主帥阿迪達及車路士的赫臣奧杜爾早前確診患上新型冠狀病毒（Covid-19）肺炎，英超自3月13日起，因為疫情關係而被迫停擺，至今已一個多月。新冠肺炎疫情在歐洲各地有放緩趨勢，各大聯賽亦密鑼緊鼓籌備復賽事宜。

英國外相藍韜文（Dominic Raab）早前表示職業體壇有望在今夏回歸，而根據多間英國傳媒報道，英國數碼、文化、媒體及體育大臣杜永敦（Oliver Dowden）與英超賽會進行會議，希望聯賽可以盡早恢復，為社會注下一枝強心針，「我曾經與英超賽會方面聯絡，表達希望盡早復賽的要求，為整個英格蘭球壇帶來正面影響。不過，我們必須在公共衛生情況許可下復賽。」

英超賽會目標在6月8日恢復賽季，以閉門形式上演餘下的92場聯賽（16支球隊剩餘9輪賽事，曼城、阿仙奴、錫菲聯和阿士東維拉4隊餘下10場），預料配合歐洲足協的時間表，在7月底完成球季。英超賽會方面正研究將部分賽事在免費電視中直播，讓一眾未能進場的球迷，可安在家中支持愛隊。

英超一旦在6月初復賽，英超賽會希望所有球會在5月18日恢復正常操練。阿仙奴﹑愛華頓及韋斯咸在本周一已經重新開放球會的訓練設施，並實施限制球員數量，如每個球場僅可一人使用、完成操練後需要隨即離開等措施，讓球員們在安全的社交距離下，接受輕量的個人訓練。

新冠肺炎波及英格蘭球壇（按圖放大）