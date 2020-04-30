【意甲】意大利體育部長：聯賽或步法甲後塵須腰斬　復賽可能性微

正當歐洲各大聯賽討論復賽安排如火如荼之際，法國總理日前宣布體育禁令延長至今年9月，表明今個球季不可能恢復，法甲聯賽變相被腰斬。 雖然意大利總理孔特早前放寬禁令，允許意甲球隊5月初逐步復操，為復賽踏出重要一步，但意國體育部長施巴達科達最新指出，意甲或步法甲後塵，難逃腰斬厄運。

意大利的新型冠狀病毒（Covid-19）疫情稍見放緩，意大利政府放寬禁令，逐漸重啟經濟活動，而意大利職業球隊亦可在下周一（5月4日）起，讓球員進行單獨操練，並在18日回復團體訓練，為復賽作好準備。

然而法國總理菲利普（Edouard Philippe）日前宣布，禁止舉行體育運動到9月，更指明「2019至20年球季不可能恢復」，法甲及法乙幾乎肯定需要腰斬處理，完全改變局勢走向。

即使最終仍有待法國職業足球聯會（Ligue de Football Professionnel）5月開會，決定如何處理終結球季事宜，但腰斬賽季先例一開，勢掀骨牌效應，意甲也不例外。

意大利下月初解封 放寬球隊可逐步恢復操練

歐洲足協讓步允許球季取消 荷甲計劃腰斬19/20球季

意甲球隊將可在下月初逐步復操，但復賽仍未有期。（資料圖片／Getty Images）

意體育部長：意甲重啟機會微

意大利體育部長施巴達科達（Vincenzo Spadafora）在接受電視訪問時，再度為恢復賽季「吹冷風」，更稱意甲復賽的可能性愈來愈渺茫，「我們一直與意大利足總溝通，現時復賽的理據並不充分。即使意甲球隊可以在下周復操，但我重申並不代表增加復賽的可能性，我更加認為意甲重開的機會比早前更低。」

施巴達科達斷言，將有更多聯賽效法法甲而腰斬，並有望得到球會會長的支持，「我認為法國聯賽不會是最後一個取消的聯賽，未來將有更多聯賽決定腰斬。若果我是球會主席的話，我希望球員可以在安全的環境下作賽，而我在近日得知不少球會會長亦支持腰斬的決定。」

法國總理稱禁運動賽事到9月 法甲賽季腰斬 PSG成贏家？

即使以閉門形式作賽，意大利體育部長仍然看淡今季的前景。（資料圖片／Getty Images）

意足總堅拒腰斬球季

不過，意大利足總主席Gabriele Gravina則抱持相反態度，他堅稱不會簽下任何取消賽季的文件，因為這會令意大利足球步向死亡。

該名意國足總主席認為，聯賽在疫情下大受打擊，更不應腰斬，「只要我仍然是足總主席，我就不會簽下腰斬的文件。因為聯賽在財政上損失十分慘重，若果最終決定腰斬，意大利足球將更難翻身。」

意大利足總主席稱一旦今季腰斬，將對意大利球壇有巨大影響。（資料圖片／Getty Images）

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