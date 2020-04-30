【F1往事】冼拿1992年險離麥拿侖投威廉士　回心轉意改變兩人命運

1991年F1比利時站，冼拿（Ayrton Senna）的公事包內有兩份合約，一份來自當時效力的麥拿侖，另一份來自麥拿侖勁敵威廉士。 冼拿本來已有決定，但因為「他」，改變了巴西車神的心意，也直接改變了1992年的賽果。

麥拿侖於80年代中期起雄霸F1，但到了90年代初，威廉士似乎有動搖麥拿侖霸主地位的能力。

1988、90年兩度奪世界冠軍的冼拿，91年比利時站前已贏得5個分站冠軍，似乎第三度封王不難，所以當時令他更費心神的，反而是前途問題。

冼拿三奪世界冠軍，於不少車迷心目中為史上最強。（Getty Images）

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威廉士當時已被視作F1「霸主候補」，配備馬力強勁的雷諾，而且1991年戰車FW14更是賽道上最先進的賽車，要不是英國車手文素（Nigel Mansell）開季首3站都退賽收場，冼拿該季一定更辛苦。

事實上比利時站之前的5個分站，文素錄得5冠2亞的成績，「英國雄獅」盡顯絕不放棄的決心。

看到文素的表現，冼拿知道威廉士的實力一定會與日俱增，來年大概於F1稱霸，轉隊算是最理性的選擇。冼拿當時經理人積高比（Julian Jakobi），最近接受F1網台訪問時亦表示，巴西車神當時已決定加盟威廉士。

冼拿於1991年已有預感麥拿侖霸主地位不再。（Getty Images）

冼拿1993年只得兩個分站冠軍。（Getty Images）

本田社長碌爆人情卡留冼拿

不過，1988年、1990及91年三度封王的冼拿回心轉意，決定留在麥拿侖，不是因為車隊話事人丹尼斯（Ron Dennis），亦不是麥拿侖，而是本田當時社長川本信彥。

「他的直覺是92年就去威廉士，」積高比透露：「但他是個十分忠心的人，尤其是對本田社長川本先生。兩人關係友好，基本上1988年是本田讓冼拿加盟麥拿侖，而三方一起贏了3次世界冠軍。」

積高比指冼拿當時直覺已認為來年（1992年）本田引擎將雄風不再，亦為此而感到擔心，當與川本促膝詳談了一晚後，對積高比只說了一句：「我會留（麥拿侖）多一年。」

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文素多得冼拿留隊1992年終於完成奪得世界冠軍的心願。（Getty Images）

這個決定改變了兩隊的命運，亦令到「英國雄獅」文素得償所願，贏得1992年的世界冠軍。威廉士對冼拿心儀已久，92年更寧可放棄文素，亦要得到這位被視為F1史上最強的巴西車手。

不過，冼拿因為川本社長留在麥拿侖，1992年果然變成了威廉士的天下，文素在FW14B採用主動懸掛系統下開季連贏5站，全年16站贏了9次分站冠軍。相反，冼拿當時只在匈牙利、意大利掄元，最終排名只得第4。

冼拿1994年終投威廉士，卻賠上了性命。（Getty Images）

冼拿1993年於當寧頓寫下了傳奇一圈（Getty Images）

麥拿侖在93年換上了福特引擎，但仍是無法跟上威廉士。冼拿終於在1994年轉投威廉士，但賽會臨開季禁用主動懸掛，威廉士臨時的調整使FW16變得不倫不類，難以駕馭，最終更在1994年5月1日奪去了一代車神的性命。

如果當時冼拿選擇出走，相信92年會第4度奪得世界冠軍，93年保魯斯（Alain Prost）不會復出加盟雷諾，冼拿或許會再贏一次冠軍。不過，賽車場上沒有如果，正因他留在麥拿侖，才會有1993年歐洲站在當寧頓賽車場首圈連過4架車上第一的傳奇故事。

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