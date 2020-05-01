【葡超】葡萄牙分三階段放寬封城令　料聯賽5月30日復賽

歐洲各大聯賽對復賽抱持不同態度，英超及德甲等仍積極籌備復賽事宜，而法甲及荷甲卻宣布提早完季。 葡萄牙首相科斯塔（Antonio Costa）早前宣布逐步解封，而葡超亦計劃在5月30日，以閉門形式恢復賽季。

葡萄牙的新冠肺炎疫情較為未如鄰近的西班牙般嚴重，根據世界衛生組織數據，截至周四（4月30日）一共錄得超過24000宗確診個案，新增個案亦有回落跡象。

有見及此，葡萄牙政府決定分三階段，逐步放寬執行6星期的「封城令」，首階段將由下周一（4日）起，髮廊及書店等小商店可以先行營業。所有市民在外出時亦要佩戴口罩，同時限制最多10人聚會，減低傳播病毒的風險。

葡萄牙首相科斯塔宣布將逐步放寬封城令。（資料圖片／Getty Images）

葡萄牙的部分體育活動將會重開，當中僅限高爾夫球及網球等單對單運動。科斯塔亦有宣布，只要在衛生部門的許可下，葡萄牙頂級聯賽將於5月30日恢復球季，完成餘下10輪的聯賽。

葡超自3月12日起停擺，所有球隊在完成24輪賽事後，波圖暫時以60分，一分的輕微優勢力克賓菲加居榜首，除了爭奪錦標誰屬外，亦要力爭全聯賽唯一一個直接打入歐聯分組賽的席位，而布拉加（46分）及士砵亭（42分）則分別列第3位及第4位。