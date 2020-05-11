【英超】曼聯借將求「再踢一會」　中超球隊開高價求售

曼聯在冬季轉會窗借用尼日利亞前鋒恩哈路，表現惹人讚賞。可惜新冠肺炎席捲全球，令他尚未有足夠機會展現實力。 英超重開無期，恩哈路的借用合約快將完結，日前開腔表明希望留守，助曼聯踢完本賽季。不過，恩哈路的母會上海申花講明借用期後「賒借免問」，而且獅子開大口。

恩哈路借用回流英超更加盟「紅魔」，公布交易時令不少球迷甚感驚奇。這位30歲尼日利亞國腳用表現說服球迷，上陣8戰已射入4球，當中在聯賽4戰雖然全為後備入替，但對愛華頓幾乎取得加盟後首個聯賽入球。

恩哈路借用加盟曼聯 ，迅速融入。（Getty Images）

聯賽開齋只是時間問題，卻因中國武漢的新冠肺炎蔓延全球，英超重開無期。他的借用合約6月底屆滿，何去何從未有定案。曼聯希望延長借用期，直至賽季完結。恩哈路的心意不用懷疑：「我希望踢完今季。我狀態很好，有入球，球隊在疫症爆發前穩步向前。」

恩哈路過去曾效力屈福特，今季代表曼聯遇上舊友迪尼。（Getty Images）

能否成事，得問中超球隊上海申花的意願。事關中超亦正準備開季，中國足協計劃在6月底開賽，包括把聯賽改制為兩組，晉級球隊改打淘汰賽以縮短賽程。申花預期會收回恩哈路，確保有足夠球員應付賽事，只會接受曼聯開價收購。不過，據英媒《Sky sports》報道，申花把恩哈路標價2000萬鎊，希望藉此大賺一筆。這標價較他們去年從長春亞泰收購的價錢，高出近3倍。曼聯會否願意付出高價購買一個30歲前鋒，實難預料。

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