【F1】法拉利招名將二代暗戰一觸即發　兩年內必須擊倒陸克萊

F1雖然仍未開季，但近日「花生」多得「浸死人」。 華迪爾日前證實不會與法拉利續約後，車手市場即時波濤洶湧，周四（14日）「紅色車隊」宣布麥拿侖的車手辛斯來年加盟。 辛斯與法拉利簽約兩年，表面上是「夥拍」當時得令的超新星陸克萊，但筆者認為一場激烈的「暗戰」即將爆發。

麥拿侖周四宣布，列卡度來年加盟，夥拍諾里斯組成2021年的車手陣容。在麥拿侖宣布數分鐘後，法拉利亦公布辛斯加盟，代替今年後不續約的華迪爾。

華迪爾日前證實不會與法拉利續約，2020年後離隊，讓2020年後的車手市場擊起了千層浪。德國4屆世界冠軍離開法拉利的消息一出，即時傳出數個代替人選，其中二人正是辛斯及列卡度。

辛斯來年轉投法拉利。（路透社）

【F1 2020車手一覽】：

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西班牙車手辛斯去年於巴西站，多得平治車手咸美頓撞走紅牛的艾邦被罰，最終獲頒季軍，F1生涯首度走上頒獎台。辛斯去年多次證明自己實力，只要戰車實力相當，一定可以交足功課，更有能力超額完成。

父親老辛斯是拉力賽WRC的世界冠軍，作為名將之後，辛斯或多或少已證明「虎父無犬子」。但F1是講求實績的世界，25歲「辛斯仔」怎樣也要衝上車手的巔峰，才可以對得住老父之名。

辛斯IG感謝麥拿侖：

列卡度離開雷諾，加盟麥拿侖。（路透社）

辛斯去年於巴西站首度登上頒獎台。（路透社）

兩年時間證明自己 辛斯投法拉利勢牽巨浪

誠然，麥拿侖近年逐步回勇，改用雷諾引擎就爬過廠隊雷諾，證明這支英國老牌車隊實力猶在。不過，麥拿侖可否重鑄80年代尾的輝煌，仍是充滿未知之數。

另一邊廂，法拉利去年已證明有能力與平治一戰，今年雙方差距有機會進一步收窄，確實有「即贏」的能力。這亦是辛斯選擇法拉利的最大原因，亦顯示出這名西班牙車手非比尋常的鬥心。

不過，名將之後轉投法拉利，肯定不會是一號車手。法拉利敢與華迪爾不續約，已把陸克萊視為No. 1。法拉利話事人賓諾圖表明，2020年不會厚待華迪爾，言下之意留隊有機會成為阿二，令到德國車手為了尊嚴，不想於法拉利做「4屆世界冠軍級阿二」而選擇出走。

F1歷年經典車隊內訌：

今次的車手大異動對F1的勢力版圖有不少影響。（網上圖片）

因此，辛斯到法拉利必須用表現向車隊證明，自己可以讓車隊重振雄風，更進一步的是要向這支車壇名門證明一點：「法拉利的真命天子是我，非陸克萊。」

陸克萊及辛斯都不是「Pay Driver」，所以誰更快，誰就得到話事權。F1最大的競爭往往出現於車隊內部，「紅色車隊」找來兩個實力相當的車手，2021年法拉利的內鬥可能更精彩。

華迪爾將在今年底離開法拉利，結束6年賓主關係。（資料圖片／Getty Images）

為什麼列卡度會選擇投麥拿侖，對他的F1生涯會有怎樣的影響，將於另一篇文章跟大家剖析。

不過，辛斯與列卡度、法拉利與麥拿侖，誰才會是最終大贏家，答案仍是個大問號。至少要完成今個賽季，才有更多提示與跡象。

列卡度向雷諾致謝：

【F1 2020新車圖鑑】：