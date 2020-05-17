【新界行山路線】行沙田道風山上針草坳　略過針山落梨木樹食Tea

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踏入八月，暑氣逼人，天氣非常炎熱，行山線盡量安排走林徑為主，今周沙田起步上道風山，沙田排頭村集合。

（行山日期：2018年8月1日；編按：疫情期間避免外出，待疫情好轉才去行吧！）

早上與友在排頭餐廳早餐，強哥還請客呢！多謝強哥！早餐後早上9時30分在排頭村集合，13人出席，準時起步沿村路上信義宗神學院，再接沙田郊遊徑的長長石級路，行至針草坳（沙田郊野徑牌坊）大休。

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按圖看清路線、沿途風景、設施▼

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休後往針山方向，至針山山腳走橫山徑，出口是城門郊野公園14號燒烤場，接畔塘徑返回城門水塘大壩。前行至麥徑第6段公廁小休片刻，再接小徑下梨木樹邨食下午茶。今日走了約9公里多，4個多小時完成。

按圖看清路線、沿途風景、設施▼

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（部分相片取自隊友）

【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】

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