【新界行山路線】行沙田道風山上針草坳　略過針山落梨木樹食Tea

踏入八月，暑氣逼人，天氣非常炎熱，行山線盡量安排走林徑為主，今周沙田起步上道風山，沙田排頭村集合。 （行山日期：2018年8月1日；編按：疫情期間避免外出，待疫情好轉才去行吧！）

早上與友在排頭餐廳早餐，強哥還請客呢！多謝強哥！早餐後早上9時30分在排頭村集合，13人出席，準時起步沿村路上信義宗神學院，再接沙田郊遊徑的長長石級路，行至針草坳（沙田郊野徑牌坊）大休。

🏃🏽‍♂01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談🏃🏾‍♀

🏃🏽‍♂行山前先睇路線片：咖喱山行山攻略🏃🏾‍♀

🏃🏽‍♂立即訂閱01體育Youtube頻道，了解更多行山及體壇資訊🏃🏾‍♀

按圖看清路線、沿途風景、設施▼

+ 37 + 36 + 35

休後往針山方向，至針山山腳走橫山徑，出口是城門郊野公園14號燒烤場，接畔塘徑返回城門水塘大壩。前行至麥徑第6段公廁小休片刻，再接小徑下梨木樹邨食下午茶。今日走了約9公里多，4個多小時完成。

按圖看清路線、沿途風景、設施▼

+ 38 + 37 + 36

帶什麼食物去行山？消委會最近比較12款運動能量棒：

+ 8 + 7 + 6

建議放入背囊的行山裝備：

+ 14 + 13 + 12

上山前先了解行山禮儀：

+ 12 + 11 + 10

教你使用「GPS遠足留蹤」服務：

+ 10 + 9 + 8

（部分相片取自隊友）

【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】