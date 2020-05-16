德甲︱停擺兩月疫情下復賽　多蒙特挫史浩克　球員需守多項新規矩

球迷們，歸位了，經過超過兩個月沒有足球的周末，德甲終成五大聯賽中首個回歸的事。 德甲賽會特意安排周六頭場上演重頭戲「魯爾區打吡」，由多蒙特主場鬥史浩克04，「蜜蜂兵團」由夏蘭特攻入德甲復賽後首個入球，結果多蒙特輕鬆以4球大破宿敵，復賽首仗旗開得勝。

新冠肺炎疫情未終結，德甲以閉門方式如期重開，但一眾球員需要遵守不同的衛生條例，當中包括所有後備球員需要佩戴口罩，兩軍的正選11人及球證不會同時進場，入球後亦禁止一切擁抱等親密的慶祝動作，後備席球員要在安全的社交距離下分隔而坐。

德甲頭場同時上演5場賽事，各隊球員進入球場時，悉數戴上口罩。雖然場內沒有觀眾，但場內的大螢幕同樣展示出「勤洗手」及「戴口罩」的訊息。

後備席的球員在安全社交距離下分隔而坐。（美聯社）

空蕩蕩的球場沒有球迷的吶喊助威，教練們在場邊的呼喊聲亦相當清楚。雖然德甲早在4月初已經復操，但球員謹守社交距離，大部份時間單獨操練，加上久疏戰陣，眾將開賽早段踢來患得患失，「甩漏」較多。

大熒幕展示佩戴口罩的訊息。（路透社）

德甲首輪復賽做足安全措施：

+ 4 + 3 + 2

德甲重開的重頭戲，由多蒙特大戰史浩克04的「魯爾區打吡」，灸手可熱的新星夏蘭特在前線伙拍杜根夏薩特及祖利安白蘭特（Julian Brandt）攻堅，夏蘭特在初段一次突破未能建功。

杜根夏薩特及後在上半場中段一次妙傳，夏蘭特第一時間撞射入網，在29分鐘攻入德甲回歸的首個入球，亦是今季第10個入球，一眾多蒙特球員慶祝時遵守規矩，由夏蘭特以獨舞形式慶祝球季回歸。多蒙特的古里路（Raphael Guerreiro）左路殺入禁區射遠柱建功，在完上半場前擴大領先優勢。

夏蘭特撞射建功，攻入德甲復賽的首個入球。（美聯社）

德甲球員守禮慶祝：

德甲新規定每支球隊可作最多5人的調動，作客的史浩克04在半場已換出兩人。「蜜蜂兵團」甫換邊，杜根夏薩特把握一次反擊機會，在下半場3分鐘領先至3球。古里路與夏蘭特一次巧妙的合作，撞牆撕破史浩克防線，古里路在63分鐘無人看管下射成4：0，在復賽首仗打響勝鼓。

雖然大部份球員遵守規則，但有哈化柏林球員破禁親吻。（美聯社）

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